У Вінниці з ветерана вимагали 80 тисяч за операцію на серці: яка реакція МОЗ (відео)

МОЗ пообіцяло розібратись, чому лікарня вимагала оплати за медзасоби, які видаються безплатно. Тим часом у медзакладі говорять про затримку з держзакупівлями.

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Співробітник Департаменту допомоги ветеранам Вінницької міської ради Андрій Грачов повідомив про вимогу медзакладу до родини ветерана, який потребував операції на серці. У Вінницькому центрі серцево-судинної патології видали список на 80 тисяч грн, у який увійшли навіть пелюшки та халати. Тим часом у Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що скликають комісію щодо цієї проблеми. Про деталі скандалу з ветераном Грачов написав на сторінці Facebook.

Грачов розповів про родину ветерана, яка звернулась до кардіоцентру для лікування та операції. З його слів, дружині військового видали список з десятком позицій і вказали, у якій саме аптеці їх потрібно придбати. У наборі медзасобів — стерильні халати, стерильне операційне покриття, памперси для дорослих, ліки. Жінка звернулась в аптеку і заплатила за частину необхідних речей. При цьому їй не видали покупки, а вручили "чек" і пояснили: папірець потрібно показати у відділенні і тоді лікарі видадуть все необхідне, ідеться у дописі.

Скандал з ветераном - список медзасобів, які видали у кардіоцентрі Фото: Facebook Скандал з ветераном - чек на медзасоби для кардіоцентру Фото: Facebook

На тому історія з ліками не завершилась, додав Грачов. Ветерана доставили у лікарню з підозрою на інфаркт, повезли в операційну та мали провести подвійне шунтування. Під час операції поставили один шунт, а другий мала знайти дружина протягом семи днів і тоді лікування продовжать, написав автор. Грачов заявив, що такої ситуації не повинно бути і він очікує реакції МОЗ, Мінветеранів, Вінницької міськради та Нацполіції.

У дописі активіста є кадри спілкування із завідувачем рентген-операційним блоком, лікарем-анестезіологом Ігорем Скляровим. Під час розмови з Грачовим лікар підтвердив, що медичні засоби для надання допомоги дійсно потрібно купити за власні кошти. Також він пояснив, що медзасоби будуть, але пізніше. На сьогодні їх дійсно немає, оскільки "не пройшли торги", сказав Скляров.

Скандал з ветераном — деталі

Вдень 19 березня з'явилась реакція МОЗ на скандал з ветераном, який мав за власні кошти купити медичні засоби на 80 тис. грн. У дописі міністерства вказано, що створено комісію: комісія з'ясовуватиме обставини, про які стало відомо з соцмереж. У складі комісії — представники Національної служби здоров'я України (установи, яка укладає договори з лікарнями та фінансує частину медичних засобів для лікування). Також до неї долучаться правоохоронці, вказано у дописі МОЗ. Міністерство запевнило: якщо факти підтвердяться, то звернуться у Вінницьку міськраду, якій підпорядковується кардіоцентр, і очікують відповідні "кадрові рішення".

"Медзаклади, законтрактовані НСЗУ, повинні надавати пацієнтам ліки й медичні послуги, необхідні під час лікування, безплатно. Вимагати від пацієнтів самостійно купувати медикаменти чи оплачувати медичні втручання, які мають надаватися безоплатно, – незаконно і неприпустимо", — наголосило МОЗ.

У дописі МОЗ не прокоментували слова працівника кардіоцентру, який говорив про непроведені торги на закупівлю ліків та медичних засобів.

Скандал з ветераном - реакція МОЗ на історію у Вінницькому кардіоцентрі Фото: Скриншот

З'явилась також реакція Департаменту охорони здоров'я ВМР. НА сторінці Facebook вказано, що проведуть службове розслідування щодо скандалу з ветераном. Також наголосили, що медичну допомогу слід надавати відповідно до українських законів, та пообіцяли, що будуть відповідні рішення, а винні — "понесуть відповідальність".

Зазначимо, 18 березня видання Telegraf розповіло про спроби МОЗ навести лад з цінами на ліки. Як з'ясувалось, є певний дефіцит препаратів через зниження цін. Крім того, обговорили проблему з "маркетингом лікарських засобів", який має стосуватись лише безрецептурних препаратів.

Нагадуємо, в лютому родини ветеранів забили на сполох через рішення міністерства охорони здоров'я про зникнення знижок на певні ліки.