"Іспанський сором і крінж": оборонця "Азовсталі" через протез не допустили до іспиту з водіння

Працівники Сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України потрапили у скандал з ветераном, захисником "Азовсталі" Русланом Сербовим "Давидом", який втратив ногу на війні й носить протез. Ветерана не допустили до іспиту з водіння мотоцикла. На подію відреагував заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін, якого обурила ситуація.

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Про скандал у сервісному центрі МВС ветеран розповів на сторінці Instagram.

Допис Руслана Сербова з'явився 6 червня. Ветеран повідомив, що не зміг скласти іспит з водіння мотоцикла у Сервісному центрі МВС (раніше — МРЕО, Міжрайонний реєстраційно-екзаменаційний відділ). При цьому йому озвучили причину: рішення прийняте через наявність протеза. Ветеран назвав ситуацію "іспанським соромом та крінжом". З'ясувалось, що він вже має права категорії В та С, які отримав у 2022 році після протезування.

"Прийшов здавати в Мрео права на категорію, на мотоцикл – відмовили, бо протез на нозі. Це не новий сюжет для фільму чи фантастичної книги. А реальність", — написав ветеран.

Чоловік зауважив, що навчався у приватній водійській школі, має мотоцикл, уміє на ньому їздити. На відео з Instagram бачимо, як Сербов петляє на треку. Ветеран наголосив, що не буде їздити без водійського посвідчення. З його слів, подія сталась у момент, коли він прийшов складати іспит, але письмового підтвердження з причиною відмови немає. У сервісному центрі не схотіли видати документ з причиною, ідеться у дописі.

"Чи є майбутнє в цій країні? Іспанський сором та крінж. Письмову відмову вони відмовились надати. Я не збираюсь їздити без прав", — наголосив він.

Скандал з ветераном - Сербов про інцидент з іспитом в сервісному центрі МВС Фото: Скриншот

Руслан Сербов "Давид" — військовий який брав участь у боях в Маріуполі, разом з побратимами потрапив в оточення ЗС РФ, боронив "Азовсталь", розповіли "Факти". Ветеран написав "Книгу хоробрих", у якій ідеться про героїв Сил оборони, які загинули під час війни. Сербов народився у Миколаєві, навчався у Харкові: у якому місті сервісний центр МВС відмовив в іспиті, поки що не ясно.

Скандал з ветераном — деталі

Максим Жорін відреагував на скандал з ветераном. Заступник командира 3 ОШБр заявив у Telegram, що подія має викликати "сором", і що дії державних інституцій повинні змінитись через появу людей, які постраждали від війни. Жорін написав, що є багато випадків, коли різні установи та заклади принижують бійців і "не відстрілюють, в якій реальності живуть".

Скандал з ветераном - Жорін про Сербова та про інцидент з іспитом Фото: Скриншот

Підписники Instagram відреагували на публікацію Сербова. Люди залишили понад 6 тис. підтримуючих реакцій та кілька десятків коментарів. Серед іншого, згадали про Наказ МОЗ № 1817 від 7 жовтня 2022 року. Якщо ознайомитись з документом, то бачимо перелік 50 станів здоров'я, при яких не дозволяється керувати транспортом. Є хвороби очей, вух, серцево-судинної системи тощо, але не згадується втрата кінцівок.

На сторінках соцмереж та на сайті Головного сервісного центру МВС немає реакції на повідомлення ветерана. Водночас 6 червня там з'явився інший допис: фото чоловіка з протезом, який тримає в руках водійське посвідчення. Вказано, що це Олександр з Кіровоградської області, який пройшов "Школу безбар'єрності". Протез — через мінно-вибухову травму від снаряда Другої світової, повідомило відомство.

Скандал з ветераном - МВС про водійське посвідчення людини з протезом Фото: Скриншот

Зазначимо, у березні скандал з ветераном стався у Вінниці. Як розповів громадський діяч Андрій Грачов, у Вінницькому центрі серцево-судинної патології видали список медзасобів на 80 тис. грн дружині бійця, який потребував термінового лікування.

Нагадуємо, у лютому родини ветеранів Сил оборони повідомили про нове рішення МОЗ та Кабміну. яке стосувалось знижок на ліки.