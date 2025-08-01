Скандал у Львові: вимагають звільнити лікаря Мальчевського, який зайняв місце ветерана з інвалідністю

Лікар пологового відділення Львівської обласної клінічної лікарні Ігор Мальчевський у грубій формі відмовився звільнити місце для бійця ЗСУ Миколи Веремейчика, який втратив руку на війні. У Мальчевського, як пишуть львівські ЗМІ, є ще два паркомісця, але він здає їх в оренду.

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Конфлікт між 59-річним лікарем Ігорем Мальчевським та ветераном Миколою Веремейчиком стався через паркомісце будинку на просп. Чорновола, 67б у Львові і тепер охопив лікарську та ветеранські спільноти. Фокус розібрався у тому, що сталося.

Суть скандалу між ветераном без руки та лікарем Ігорем Мальчевським

Микола Веремейчик з Житомирщини захищав Україну в лавах 80 бригади. Чоловік воював на Бахмутському напрямку, отримав на фронті поранення та втратив руку. Ветеран проходив реабілітацію у Львові, одружився і наразі орендує житло. ОСББ виділило ветерану із інвалідністю паркомісце, через яке і виник конфлікт із лікарем Мальчевським.

Наприкінці червня місцеве ОСББ ухвалило рішення, що лікар має звільнити паркомісце, яке перейде в користування ветерану війни. Однак акушер-гінеколог Ігор Мальчевський відмовився добровільно виконувати рішення ОСББ та прибрати свій Range Rover. Він навіть отримав письмове попередження від ОСББ про те, що буде звернення до поліції та примусова евакуація авто.

"Коли ветеран ввічливо підійшов і попросив звільнити паркомісце, лікар відповів, що йому по***й, і нехай захисник своє авто паркує в іншому місці", – розповіли у місцевому пабліку, зазначивши, що лікар вже має два паркомісця на цьому паркінгу, які здає в оренду.

"От одне місце — його приватне, він може ставити машину свою, будь-кого і так далі, друге місце — оце, і тут стоїть машина орендована, тобто хтось орендує у нього це паркомісце", — розповів голова правління ОСББ Антон Ружицький.

Микола Веремейчик показує паркомісце, яке займає авто лікаря Ігоря Мальчевського Фото: Суспільне

На паркінг навіть викликали патрульних, але правоохоронці зробили висновок, що це суто "цивільно-правові відносини" і авто лікаря Ігоря Мальчевського не евакуювали.

Реакція лікарні на скандал із лікарем Ігорем Мальчевським

На інцидент зреагувала адміністрація Львівської обласної лікарні, закликавши Ігоря Мальчевського вибачитись перед ветераном і владнати конфлікт.

"Люди, які захищають нас від ворога, ризикують здоровʼям і життям, мають право на беззастережну повагу та вдячність", – йдеться в дописі лікарні.

Допис Львівської обласної клінічної лікарні Фото: Скрiншот

Керівник обласної лікарні Михайло Гичка розповів, що спілкувався з підлеглим про цю ситуацію.

"Це вийшло поза межі нашої території, це не є в обласній клінічній лікарні. Я підійшов до нього тоді, коли він закінчив зміну, я з ним розмовляв. Він сказав — це його особисті інтереси", — зазначив Михайло Гичка.

Сам Ігор Мальчевський заявив, що розмова із ветераном була "мирна". І він хоче відстояти своє право на паркомісце у "правовому полі".

"Я йому розказав, що я все хочу вирішити в правовому полі. Не ображаючи будь-якого ветерана, який воює на сьогоднішній день. Я нічого не займав. Дивіться, будь ласка, я вам хочу сказати і показую документи, де з 2019 року я користуюся цим місцем. Це документ. Оскільки збори правління ОСББ не були проведені, мене не було повідомлено як члена правління. Я не зміг продемонструвати членам правління інформацію, яка в мене є. І в зв'язку з тим виник конфлікт", - заявив Ігор Мальчевський.

Ігор Мальчевський заявив, що в нього теж є інвалідність Фото: Суспільне

Також він заявив, що в нього є брат, який також отримав інвалідність на війні. І наголосив, що в нього є тест, де сказано, що і він сам, лікар Ігор Мальчевський, також є "інвалідом 2-ї групи". Чому для двох автівок, які є в родині, не вистачить двох паркомісць, які вже є у власності, лікар не відповів.

Реакція ветеранської спільноти на скандал із лікарем Мальчевським

Керівник центру допомоги захисникам у Львові, ветеран та лікар Андрій Жолоб вважає, що вибачення лікаря Ігоря Мальчевського перед ветераном Миколою Веремейчиком недостатньо, за це має бути більш жорстке покарання.

"Ветеранська спільнота Львова такі варіанти не схаває. Львівська обласна клінічна лікарня, ви не мусите надалі червоніти за таких панів. Таких панів у вашому штаті просто не має бути", - заявив Жолоб.

Андрій Долоб вважає, що Ігоря Мальчевського треба звільнити Фото: Скрiншот

Військовий та ексдепутат Львівської міськради Ігор Шолтис також переконаний, що ЛОКЛ має звільнити Ігоря Мальчевського.

"Ця ситуація навряд набуде такого розголосу, як захист НАБУ та САП, але для того, щоб хлопнути одного покидька, загальнодержавні мітинги не потрібні. Лише Львівській обласній клінічній лікарні потрібно обрати: покарати самотужки або спостерігати, як карає суспільство", – заявив Ігор Шолтис.

Допис військового Ігоря Шолтиса Фото: Скріншот

Але у Львівській обласній клінічній лікарні заявили, що юридично звільнити Ігоря Мальчевського з роботи наразі неможливо — підстав для цього немає. Керівник обласної клінічної лікарні Михайло Гичка каже, що поведінку лікаря Мальчевського планують розглянути на комісії з етики.

Ігор Мальчевський зазначений на сторінці Полового будинку обласної лікарні як лікар акушер-гінеколог вищої кваліфікаційної категорії зі стажем роботи 32 роки.

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