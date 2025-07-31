Ветеран із протезом загинув внаслідок ДТП на Дніпропетровщині: поліція шукає винних

У Криворізькому районі водій збив 27-річного ветерана і втік з місця події, залишивши його помирати. ДТП сталася 31 липня вранці.

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У Криворізькому районі біля смт. Широке водій збив ветерана з протезом та кинув на місці ДТП, про це повідомило видання "Свої. Кривий Ріг".

"Збив ветерана з протезом та кинув помирати. На трасі за південним Широким рано вранці знайшли померлого 27-річного чоловіка. Він стік кров'ю на місці ДТП. Поліція шукає причетного до аварії водія та автівку", — йдеться у повідомленні.

На Дніпропетровщині збили ветерана: деталі

Як повідомили у поліції, дорожньо-транспортна пригода сталася 31 липня приблизно о 4-й ранку у Криворізькому районі. Водій невстановленого транспортного засобу, рухаючись з боку смт. Широке в напрямку с. Шестерня Криворізького району, наїхав на пішохода 1998 року народження. Внаслідок ДТП чоловік загинув на місці події.

За фактом смертельної ДТП у Криворізькому районі слідчі відкрили кримінальне провадження. Наразі поліцейські встановлюють обставини наїзду на пішохода, розшукують автомобіль та водія, який поїхав з місця події.

Нагадаємо, 22 липня стало відомо, що у ДТП на Донеччині загинув командир бригади "Лють" Максим Казбан.

Фокус також писав, що 24 липня народний депутат України від партії "Голос" Ярослав Рущишин загинув внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Івано-Франківській області.