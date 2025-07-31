Ветеран с протезом погиб в результате ДТП на Днепропетровщине: полиция ищет виновных

В Криворожском районе водитель сбил 27-летнего ветерана и скрылся с места происшествия, оставив его умирать. ДТП произошло 31 июля утром.

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В Криворожском районе возле пгт. Широкое водитель сбил ветерана с протезом и бросил на месте ДТП, об этом сообщило издание "Свои. Кривой Рог".

"Сбил ветерана с протезом и бросил умирать. На трассе за южным Широким рано утром нашли умершего 27-летнего мужчину. Он истек кровью на месте ДТП. Полиция ищет причастного к аварии водителя и машину", — говорится в сообщении.

На Днепропетровщине сбили ветерана: детали

Как сообщили в полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло 31 июля около 4-х утра в Криворожском районе. Водитель неустановленного транспортного средства, двигаясь со стороны пгт. Широкое в направлении с. Шестерня Криворожского района, наехал на пешехода 1998 года рождения. В результате ДТП мужчина погиб на месте происшествия.

По факту смертельного ДТП в Криворожском районе следователи открыли уголовное производство. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства наезда на пешехода, разыскивают автомобиль и водителя, который уехал с места происшествия.

Напомним, 22 июля стало известно, что в ДТП в Донецкой области погиб командир бригады "Ярость" Максим Казбан.

Фокус также писал, что 24 июля народный депутат Украины от партии "Голос" Ярослав Рущишин погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Ивано-Франковской области.