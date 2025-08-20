Жінка образила ветерана через те, що він не приховав протез і травмовану руку (фото)

Андрій Сидоренко втратив ногу та важко травмував руку на війні. Але виявилось, що деяким перехожим "неприємно" на це дивитись.

Український ветеран Андрій Сидоренко з Миргорода Полтавської області, який на фронті втратив ногу та травмував руку розповів, як незнайома йому жінка образила його через те, що він не приховує сліди важких поранень. Історією Андрій Сидоренко поділився на своїй сторінці в Facebook.

"Коли думаєш, що вже бачив усе на 12-му році війни… але тут life brings you сюрпризи. Йду собі, підходить жіночка й видає: "Невже тобі самому не огидно? В тебе рука страшна, а ти ще й протез виставляєш. Штани не можеш одягнути? Ні, треба ж у шортах ходити, щоб усі бачили!". От і все. Шах і мат", — розповів ветеран.

Андрій Сидоренко на війні з росіянами втратив ногу та важко травмував руку Фото: Соцмережі

Андрій Сидоренко зазначив, що промовчав у відповідь, адже це була жінка, але якби до нього з такими словами звернувся б чоловік, то він би відповів "коротко, ясно й зрозуміло".

Також ветеран пояснив, чому ветерани на протезах носять шорти.

"Уявіть +30 на дворі. Ви у скафандрі. Тепер уявіть мою куксу в куксоприймачі. Так, дякую, тепер ви теж відчуваєте цей "ефект сауни. Волога. Багато вологи. Протез треба час від часу зняти, протерти, вдягнути назад. Якщо я в штанях — доведеться знімати їх посеред вулиці. Ви цього хочете? Я — ні. Шорти вирішують проблему культурно й без шоу і травмування слабкої психіки", — пояснив Сидоренко.

Андрій Сидоренко на війні з росіянами втратив ногу та важко травмував руку Фото: Соцмережі

Також він нагадав, що якщо ветеран не питав думки перехожих, то вона "автоматично відправляється в корзину, поруч із спамом і безкоштовними кредитами".

Те саме з "допомогою", якої ніхто не просив", — сказав захисник.

Андрій Сидоренко зазначив, що вирішив поширити історію для того, щоб "пояснити очевидне" таким, як жінка, що його образила.

"99,9% що ця жіночка мій пост не прочитає. Але може ще десь є антикварні екземпляри, яким треба пояснити очевидне. Бо не всі ветерани такі толерантні, як я. І цей пост цілком реально може врятувати вам життя", — додав Сидоренко.

У коментарях українці відреагували на ситуацію, засудили дії жінки та підтримали захисника.

