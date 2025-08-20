Від "живої" до електронної: у Кабміні унормували чергу в ТЦК і СП

Правила використання сервісу електронної черги в ТЦК і СП остаточно оформлені з 20 серпня. Понад рік вона працювала в тестовому режимі.

Кабінет міністрів за ініціативою Міністерства оборони України зробив важливий крок до того, щоб прибрати "живі" черги в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, повідомив голова оборонного відомства Денис Шмигаль.

"Електронна черга з травня 2024 року працювала в тестовому режимі. Тепер вона стає постійним важливим сервісом, яким можуть скористатися військовозобов'язані, військовослужбовці та їхні родичі", — йдеться в публікації міністра в Telegram.

За його словами, таким чином уряд реалізує ключові пріоритети: людиноцентричність, цифровізація процесів, вільна взаємодія держави та громадян, зручні послуги.

"Прибираємо живі черги під Центрами комплектування, посилюємо безпеку, прискорюємо та впорядковуємо процедури прийому громадян. Одночасно працюємо над переведенням у "цифру" більше послуг і формуємо екосистему Електронного ТЦК, який функціонуватиме в онлайн-режимі", — додав Шмигаль.

Нагадаємо, що Міноборони України розпочало тестування електронної черги в ТЦК ще в травні минулого року.

Раніше повідомлялося, що 30 липня 2025 року Кабмін затвердив постанову, яка дозволяє ТЦК відправляти бойові повістки через "Укрпошту". Тепер цінні рекомендовані листи з повідомленням про вручення вважаються офіційним викликом — навіть якщо адресат відмовиться їх отримувати.

Відповідно до закону, неявка за бойовою повісткою, що надійшла навіть поштою, тягне за собою не тільки адміністративну відповідальність (штраф від 17 до 25 тисяч гривень), а й може призвести до кримінального переслідування — якщо буде доведено умисне ухилення від мобілізації після проходження ВЛК. У такому разі закон передбачає до 5 років позбавлення волі.