От "живой" к электронной: в Кабмине нормировали очередь в ТЦК и СП

Правила использования сервиса электронной очереди в ТЦК и СП окончательно оформлены с 20 августа. Больше года она работала в тестовом режиме.

Кабинет министров по инициативе Министерства обороны Украины сделал важный шаг к тому, чтобы убрать "живые" очереди в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, сообщил глава оборонного ведомства Денис Шмыгаль.

"Электронная очередь с мая 2024 года работала в тестовом режиме. Теперь она становится постоянным важным сервисом, которым могут воспользоваться военнообязанные, военнослужащие и их родственники", – говорится в публикации министра в Telegram.

По его словам, таким образом правительство реализует ключевые приоритеты: человекоцентричность, цифровизация процессов, свободное взаимодействие государства и граждан, удобные услуги.

"Убираем живые очереди под Центрами комплектования, усиливаем безопасность, ускоряем и упорядочиваем процедуры приема граждан. Одновременно работаем над переводом в "цифру" больше услуг и формируем экосистему Электронного ТЦК, который будет функционировать в онлайн-режиме", – добавил Шмыгаль.

Напомним, что Минобороны Украины начало тестирование электронной очереди в ТЦК еще в мае прошлого года.

Ранее сообщалось, что 30 июля 2025 года Кабмин утвердил постановление, которое позволяет ТЦК отправлять боевые повестки через "Укрпочту". Теперь ценные заказные письма с уведомлением о вручении считаются официальным вызовом — даже если адресат откажется их получать.

Согласно закону, неявка по боевой повестке, которая поступила даже по почте, влечет за собой не только административную ответственность (штраф от 17 до 25 тысяч гривен), но и может привести к уголовному преследованию — если будет доказано умышленное уклонение от мобилизации после прохождения ВВК. В таком случае закон предусматривает до 5 лет лишения свободы.