Боевая повестка теперь может прийти по почте: какие изменения внес Кабмин

Согласно новым правилам, мобилизационные распоряжения могут вручаться под личную подпись или направляться районным ТЦК средствами почтовой связи.

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Военнообязанные, которые прошли ВВК и не имеют права на отсрочку, отныне могут получить мобилизационное распоряжение через "Укрпочту" ценным письмом. Об этом говорится в постановлении Кабмина №916 от 30 июля 2025 года.

Согласно новым правилам, боевые повестки на отправку в армию теперь могут направляться ценным письмом. Изменение касается лиц, которые:

только что прошедшие военно-врачебную комиссию (ВВК);

имеют действующее заключение ВВК, но не имеют действующей отсрочки.

Таким образом, если отсрочка завершилась, а медкомиссия действующая — следует ожидать повестку по почте.

Распоряжение будет направляться как ценное письмо через Укрпочту. Это означает, что вручение документов будет фиксироваться официально, а избежание получения письма может трактоваться как уклонение.

Предварительная версия постановления Кабмина

Новая версия пункта 88 постановления Кабмина

Также среди ключевых изменений правил воинского учета: автоматическая постановка на учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, изменения в списках воинского учета, а также новый подход к присвоению званий мужчинам, которые не проходили военную службу до 25 лет.

Напомним, Фокус писал, что получив повестку во время мобилизации в Украине, граждане обязаны явиться в ТЦК в указанный день и время. Юристы рассказали, какие могут быть последствия в случае игнорирования и кому можно не идти в военкомат в таком случае.

А в Минобороны объяснили, что теперь мужчинам мобилизационного возраста будут присваивать звание солдата автоматически — без прохождения БЗВП. Кроме того, для этого украинцев даже не будут вызывать в ТЦК.