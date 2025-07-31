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Военный Фокус Российско-украинская война Усиление мобилизации в Украине

Боевая повестка теперь может прийти по почте: какие изменения внес Кабмин

мобилизация в Украине
Иллюстративное фото | Фото: УНИАН

Согласно новым правилам, мобилизационные распоряжения могут вручаться под личную подпись или направляться районным ТЦК средствами почтовой связи.

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Военнообязанные, которые прошли ВВК и не имеют права на отсрочку, отныне могут получить мобилизационное распоряжение через "Укрпочту" ценным письмом. Об этом говорится в постановлении Кабмина №916 от 30 июля 2025 года.

Согласно новым правилам, боевые повестки на отправку в армию теперь могут направляться ценным письмом. Изменение касается лиц, которые:

  • только что прошедшие военно-врачебную комиссию (ВВК);
  • имеют действующее заключение ВВК, но не имеют действующей отсрочки.

Таким образом, если отсрочка завершилась, а медкомиссия действующая — следует ожидать повестку по почте.

Распоряжение будет направляться как ценное письмо через Укрпочту. Это означает, что вручение документов будет фиксироваться официально, а избежание получения письма может трактоваться как уклонение.

пункт 88 постановления Кабмина
Предварительная версия постановления Кабмина
пункт 88 постановления Кабмина
Новая версия пункта 88 постановления Кабмина

Также среди ключевых изменений правил воинского учета: автоматическая постановка на учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, изменения в списках воинского учета, а также новый подход к присвоению званий мужчинам, которые не проходили военную службу до 25 лет.

Напомним, Фокус писал, что получив повестку во время мобилизации в Украине, граждане обязаны явиться в ТЦК в указанный день и время. Юристы рассказали, какие могут быть последствия в случае игнорирования и кому можно не идти в военкомат в таком случае.

А в Минобороны объяснили, что теперь мужчинам мобилизационного возраста будут присваивать звание солдата автоматически — без прохождения БЗВП. Кроме того, для этого украинцев даже не будут вызывать в ТЦК.