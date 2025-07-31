Бойова повістка відтепер може прийти поштою: які зміни запровадив Кабмін

Згідно з новими правилами, мобілізаційні розпорядження можуть вручатися під особистий підпис або надсилатися районним ТЦК засобами поштового зв'язку.

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Військовозобов'язані, які пройшли ВЛК і не мають права на відстрочку, відтепер можуть отримати мобілізаційне розпорядження через "Укрпошту" цінним листом. Про це йдеться в постанові Кабміну №916 від 30 липня 2025 року.

Згідно з новими правилами, бойові повістки на відправку до війська тепер можуть надсилатися цінним листом. Зміна стосується осіб, які:

щойно пройшли військово-лікарську комісію (ВЛК);

мають чинний висновок ВЛК, але не мають діючої відстрочки.

Таким чином, якщо відстрочка завершилась, а медкомісія чинна — слід очікувати повістку поштою.

Розпорядження надсилатиметься як цінний лист через Укрпошту. Це означає, що вручення документів фіксуватиметься офіційно, а уникнення отримання листа може трактуватись як ухилення.

Попередня версія постанови Кабміну

Нова версія пункту 88 постанови Кабміну

Також серед ключових змін правил військового обліку: автоматичне взяття на облік жінок з медичною чи фармацевтичною освітою, зміни у списках військового обліку, а також новий підхід до присвоєння звань чоловікам, які не проходили військову службу до 25 років.

Нагадаємо, Фокус писав, що отримавши повістку під час мобілізації в Україні, громадяни зобов’язані з’явитись у ТЦК в зазначений день і час. Юристи розповіли, які можуть бути наслідки в разі ігнорування і кому можна не йти у військкомат в такому випадку.

А у Міноборони пояснили, що тепер чоловікам мобілізаційного віку надаватимуть звання солдата автоматично — без проходження БЗВП. Окрім того, для цього українців навіть не викликатимуть у ТЦК.