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Бойова повістка відтепер може прийти поштою: які зміни запровадив Кабмін

мобілізація в україні
Ілюстративне фото | Фото: УНІАН

Згідно з новими правилами, мобілізаційні розпорядження можуть вручатися під особистий підпис або надсилатися районним ТЦК засобами поштового зв'язку.

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Військовозобов'язані, які пройшли ВЛК і не мають права на відстрочку, відтепер можуть отримати мобілізаційне розпорядження через "Укрпошту" цінним листом. Про це йдеться в постанові Кабміну №916 від 30 липня 2025 року.

Згідно з новими правилами, бойові повістки на відправку до війська тепер можуть надсилатися цінним листом. Зміна стосується осіб, які:

  • щойно пройшли військово-лікарську комісію (ВЛК);
  • мають чинний висновок ВЛК, але не мають діючої відстрочки.

Таким чином, якщо відстрочка завершилась, а медкомісія чинна — слід очікувати повістку поштою.

Розпорядження надсилатиметься як цінний лист через Укрпошту. Це означає, що вручення документів фіксуватиметься офіційно, а уникнення отримання листа може трактуватись як ухилення.

пункт 88 постанови Кабміну
Попередня версія постанови Кабміну
пункт 88 постанови Кабміну
Нова версія пункту 88 постанови Кабміну

Також серед ключових змін правил військового обліку: автоматичне взяття на облік жінок з медичною чи фармацевтичною освітою, зміни у списках військового обліку, а також новий підхід до присвоєння звань чоловікам, які не проходили військову службу до 25 років.

Нагадаємо, Фокус писав, що отримавши повістку під час мобілізації в Україні, громадяни зобов’язані з’явитись у ТЦК в зазначений день і час. Юристи розповіли, які можуть бути наслідки в разі ігнорування і кому можна не йти у військкомат в такому випадку.

А у Міноборони пояснили, що тепер чоловікам мобілізаційного віку надаватимуть звання солдата автоматично — без проходження БЗВП. Окрім того, для цього українців навіть не викликатимуть у ТЦК.