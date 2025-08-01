Боевая повестка по почте и Единый реестр военнообязанных: новые правила мобилизации от Кабмина

Кабинет Министров утвердил постановление, которое позволяет ТЦК отправлять боевые повестки через "Укрпочту". Теперь ценные заказные письма с уведомлением о вручении считаются официальным вызовом — даже если адресат откажется их получать. Фокус разбирался, как постановление №916 меняет мобилизационный процесс и кого эти новации затронут в первую очередь.

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Кабинет Министров Украины принял новое постановление №916, которое позволяет военкоматам (ТЦК) вручать боевые повестки через "Укрпочту". Отныне ценные заказные письма с уведомлением о вручении могут использоваться как официальный канал оповещения для граждан, которых вызывают в ТЦК с целью дальнейшей мобилизации.

Механизм прост: если человек прошел военно-врачебную комиссию (ВВК) и получил пригодность к службе, но потерял основания для отсрочки, ему могут прислать повестку по почте. Такие письма будут считаться официально врученными, даже если адресат отказался их принимать. Почтовая служба фиксирует вручение или отказ, что юридически подтверждает факт извещения. Это может иметь серьезные последствия для граждан, которые решат проигнорировать вызов.

Согласно закону, неявка по боевой повестке, которая поступила даже по почте, влечет за собой не только административную ответственность (штраф от 17 до 25 тысяч гривен), но и может привести к уголовному преследованию — если будет доказано умышленное уклонение от мобилизации после прохождения ВВК. В таком случае закон предусматривает до 5 лет лишения свободы.

При этом юридическое сообщество обращает внимание на возможность обжалования таких уведомлений в суде. Если почта допустит ошибку — например, неверно укажет статус доставки или письмо потеряется — это может стать основанием для отмены штрафов. Важным доказательством в подобных делах является трекинг отправления: если в системе отсутствует подтверждение вручения, то гражданин может апеллировать к тому, что не был должным образом проинформирован.

Кроме внедрения доставки боевых повесток по почте, постановление также меняет правила воинского учета. В частности, женщины с медицинским или фармацевтическим образованием теперь автоматически берутся на учет — без необходимости в личном обращении в ТЦК. Также уточнена процедура присвоения воинских званий мужчинам до 25 лет, которые не проходили срочную службу.

Боевая повестка по почте: упрощение процесса или риск злоупотреблений

С введением новых правил, по которым боевые повестки могут направляться через "Укрпочту", мобилизационная система в Украине сделала шаг в сторону цифровизации и автоматизации. Но это изменение вызвало оживленные дискуссии среди правозащитников, юристов и самих граждан.

Среди аргументов "за" выделяют:

Повышение эффективности мобилизации. Передача повесток через почту позволяет охватить большее количество лиц без привлечения ограниченного человеческого ресурса ТЦК. Это ускоряет и упрощает процесс.

Минимизация конфликтов и бусификации. Механизм доставки повесток по почте может частично заменить непопулярную практику вручения на улицах, в ТРЦ или транспорте, что вызвало многочисленные скандалы.

Прозрачность и фиксация вручения. Рекомендуемые письма с уведомлением о вручении фиксируются в системе. Отказ от получения также документируется и не снимает ответственности. Это делает невозможным избежание повестки путем "незамечания".

Дополнительная нагрузка на "Укрпочту", а не ТЦК. Почта выполняет техническую функцию доставки, разгружая военных и позволяя им сосредоточиться на ключевых задачах — учете, медкомиссиях, проверках.

Однако есть и существенные сомнения относительно принятого постановления. Среди аргументов "против":

Риск недоставки или ошибочной доставки. Не всегда письмо попадает в руки адресата. Человек может быть в отъезде, сменить место жительства, не получить уведомление о письме. А вручение все равно будет считаться действительным.

Отсутствие прямого контакта. Личное вручение позволяло фиксировать идентификацию личности. В случае с почтой всегда есть риск, что письмо получит постороннее лицо (родственник, сосед, консьерж), что создает юридическую неопределенность.

Возможность злоупотреблений со стороны ТЦК. В случаях фальсификаций, когда данные о вручении могли вноситься без фактической доставки, сейчас необходим четкий контроль за каждым шагом почтовой службы.

Административное или уголовное наказание — даже без реального вручения. Человек может не знать о повестке, но формально быть "уведомленным". Это создает риск наказания за неявку без злого умысла.

Единый реестр военнообязанных: новые изменения и правила

По словам адвоката Ростислава Кравца, несмотря на громкие новости, на самом деле принципиальных изменений в системе мобилизации не произошло. Единственная существенная новация заключается в том, что теперь все данные о военнообязанных, резервистах и призывниках будут сразу вноситься в Единый государственный реестр. Это позволит наладить четкий контроль за тем, что происходит с людьми, которые стали на воинский учет или попали в части.

"На практике это должно устранить ситуации, когда человека мобилизуют, вывозят в неизвестном направлении, а впоследствии родные и даже государственные органы не могут выяснить, в какой части он проходит службу. Сейчас такая проблема действительно существует, и она масштабная.

Часто случается, что воинские части отказываются принимать мобилизованных, которых доставили с болезнями или с нарушением процедуры прохождения военно-врачебной комиссии. Иногда людей привозят без необходимого пакета документов. Это вызывает путаницу, нарушение прав граждан и угрожает безопасности процесса мобилизации", — говорит Фокусу Кравец.

Согласно новым правилам, подобные случаи станут невозможными. Все данные о военнообязанном отныне обязательно должны быть внесены в реестр, и это можно будет проверить. Причем ответственность за достоверность внесенной информации будет нести конкретное лицо — работник ТЦК или другой ответственный, который вносит эти данные. В случае нарушений предусмотрена персональная уголовная ответственность.

По словам адвоката, это можно рассматривать как положительный шаг, ведь сейчас часто от мобилизованных поступают жалобы: людей забирают без прохождения ВВК, отвозят в часть, где уже якобы есть какие-то документы, но сами военнообязанные их не видели и не подписывали. В новой системе все действия будут фиксироваться — и можно будет установить ответственных, если информация была внесена незаконно или с нарушениями.

"Благодаря этой системе станет также четко понятно, где находится мобилизованное лицо. Потому что сейчас довольно часто встречаются случаи, когда человека уже нет дома, его забрали работники ТЦК, а куда именно — неизвестно. Родственники не могут получить ответы, воинские части не дают информации, а реестров или записей — нет.

Новая система, в которой каждый шаг будет официально задокументирован и будет контролироваться, должна решить эту проблему и навести порядок в процессе мобилизации", — считает Кравец.

Напомним, получив повестку во время мобилизации в Украине, граждане обязаны явиться в ТЦК в указанный день и время. Юристы рассказали, какие могут быть последствия в случае игнорирования и кому можно не идти в военкомат в таком случае.

А в Минобороны объяснили, что теперь мужчинам мобилизационного возраста будут присваивать звание солдата автоматически — без прохождения БЗВП. Кроме того, для этого украинцев даже не будут вызывать в ТЦК.