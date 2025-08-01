Бойова повістка поштою та Єдиний реєстр військовозобов'язаних: нові правила мобілізації від Кабміну

Кабінет Міністрів затвердив постанову, яка дозволяє ТЦК надсилати бойові повістки через "Укрпошту". Тепер цінні рекомендовані листи з повідомленням про вручення вважаються офіційним викликом — навіть якщо адресат відмовиться їх отримувати. Фокус розбирався, як постанова №916 змінює мобілізаційний процес і кого ці новації зачеплять насамперед.

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Кабінет Міністрів України ухвалив нову постанову №916, яка дозволяє військкоматам (ТЦК) вручати бойові повістки через "Укрпошту". Відтепер цінні рекомендовані листи з повідомленням про вручення можуть використовуватись як офіційний канал сповіщення для громадян, яких викликають до ТЦК з метою подальшої мобілізації.

Механізм простий: якщо людина пройшла військово-лікарську комісію (ВЛК) і отримала придатність до служби, але втратила підстави для відстрочки, їй можуть надіслати повістку поштою. Такі листи вважатимуться офіційно врученими, навіть якщо адресат відмовився їх приймати. Поштова служба фіксує вручення або відмову, що юридично підтверджує факт сповіщення. Це може мати серйозні наслідки для громадян, які вирішать проігнорувати виклик.

Згідно із законом, неявка за бойовою повісткою, яка надійшла навіть поштою, тягне за собою не лише адміністративну відповідальність (штраф від 17 до 25 тисяч гривень), але й може призвести до кримінального переслідування — якщо буде доведено умисне ухилення від мобілізації після проходження ВЛК. У такому випадку закон передбачає до 5 років позбавлення волі.

При цьому юридична спільнота звертає увагу на можливість оскарження таких повідомлень у суді. Якщо пошта припуститься помилки — наприклад, невірно зазначить статус доставки або лист загубиться — це може стати підставою для скасування штрафів. Важливим доказом у подібних справах є трекінг відправлення: якщо в системі відсутнє підтвердження вручення, то громадянин може апелювати до того, що не був належним чином поінформований.

Окрім впровадження доставки бойових повісток поштою, постанова також змінює правила військового обліку. Зокрема, жінки з медичною або фармацевтичною освітою тепер автоматично беруться на облік — без потреби в особистому зверненні до ТЦК. Також уточнено процедуру присвоєння військових звань чоловікам до 25 років, які не проходили строкової служби.

Бойова повістка поштою: спрощення процесу чи ризик зловживань

Із запровадженням нових правил, за якими бойові повістки можуть надсилатися через "Укрпошту", мобілізаційна система в Україні зробила крок у бік цифровізації та автоматизації. Але ця зміна викликала жваві дискусії серед правозахисників, юристів і самих громадян.

Серед аргументів "за" виділяють:

Підвищення ефективності мобілізації. Передача повісток через пошту дозволяє охопити більшу кількість осіб без залучення обмеженого людського ресурсу ТЦК. Це пришвидшує і спрощує процес.

Мінімізація конфліктів і бусифікації. Механізм доставки повісток поштою може частково замінити непопулярну практику вручення на вулицях, у ТРЦ або транспорті, що викликало численні скандали.

Прозорість та фіксація вручення. Рекомендовані листи з повідомленням про вручення фіксуються у системі. Відмова від отримання також документується і не знімає відповідальності. Це унеможливлює уникнення повістки шляхом "непомічання".

Додаткове навантаження на "Укрпошту", а не ТЦК. Пошта виконує технічну функцію доставки, розвантажуючи військових і дозволяючи їм зосередитись на ключових завданнях — обліку, медкомісіях, перевірках.

Проте є і суттєві сумніви щодо прийнятої постанови. Серед аргументів "проти":

Ризик недоставлення або помилкової доставки. Не завжди лист потрапляє в руки адресата. Людина може бути у від'їзді, змінити місце проживання, не отримати повідомлення про лист. А вручення все одно буде вважатись дійсним.

Відсутність прямого контакту. Особисте вручення дозволяло фіксувати ідентифікацію особи. У випадку з поштою завжди є ризик, що лист отримає стороння особа (родич, сусід, консьєрж), що створює юридичну невизначеність.

Можливість зловживань з боку ТЦК. У випадках фальсифікацій, коли дані про вручення могли вноситися без фактичної доставки, зараз необхідний чіткий контроль за кожним кроком поштової служби.

Адміністративне чи кримінальне покарання — навіть без реального вручення. Людина може не знати про повістку, але формально бути "повідомленою". Це створює ризик покарання за неявку без злого наміру.

Єдиний реєстр військовозобов'язаних: нові змини та правила

За словами адвоката Ростислава Кравця, попри гучні новини, насправді принципових змін у системі мобілізації не відбулося. Єдина суттєва новація полягає в тому, що тепер усі дані про військовозобов'язаних, резервістів і призовників будуть одразу вноситися в Єдиний державний реєстр. Це дозволить налагодити чіткий контроль за тим, що відбувається з людьми, які стали на військовий облік або потрапили до частин.

"На практиці це має усунути ситуації, коли особу мобілізують, вивозять у невідомому напрямку, а згодом рідні та навіть державні органи не можуть з'ясувати, в якій частині вона проходить службу. Зараз така проблема справді існує, і вона масштабна.

Часто трапляється, що військові частини відмовляються приймати мобілізованих, яких доставили з хворобами або з порушенням процедури проходження військово-лікарської комісії. Інколи людей привозять без необхідного пакета документів. Це викликає плутанину, порушення прав громадян і загрожує безпеці процесу мобілізації", — каже Фокусу Кравець.

Згідно з новими правилами, подібні випадки стануть неможливими. Усі дані про військовозобов'язаного відтепер обов'язково мають бути внесені до реєстру, і це можна буде перевірити. Причому відповідальність за достовірність внесеної інформації нестиме конкретна особа — працівник ТЦК або інший відповідальний, який вносить ці дані. У разі порушень передбачена персональна кримінальна відповідальність.

За словами адвоката, це можна розглядати як позитивний крок, адже нині часто від мобілізованих надходять скарги: людей забирають без проходження ВЛК, відвозять у частину, де вже нібито є якісь документи, але самі військовозобов'язані їх не бачили й не підписували. У новій системі всі дії будуть фіксуватись — і можна буде встановити відповідальних, якщо інформація була внесена незаконно чи з порушеннями.

"Завдяки цій системі стане також чітко зрозуміло, де перебуває мобілізована особа. Бо зараз доволі часто трапляються випадки, коли людини вже немає вдома, її забрали працівники ТЦК, а куди саме — невідомо. Родичі не можуть отримати відповіді, військові частини не дають інформації, а реєстрів або записів — немає.

Нова система, в якій кожен крок буде офіційно задокументований і контролюватиметься, має вирішити цю проблему та навести порядок у процесі мобілізації", — вважає Кравець.

Нагадаємо, отримавши повістку під час мобілізації в Україні, громадяни зобов’язані з’явитись у ТЦК в зазначений день і час. Юристи розповіли, які можуть бути наслідки в разі ігнорування і кому можна не йти у військкомат в такому випадку.

А у Міноборони пояснили, що тепер чоловікам мобілізаційного віку надаватимуть звання солдата автоматично — без проходження БЗВП. Окрім того, для цього українців навіть не викликатимуть у ТЦК.