Штрафы по 50 тысяч гривен: почему военные получают "космические" штрафы от ТЦК и как их обжаловать

Действующие защитники Украины, включая добровольцев, массово сталкиваются с неожиданными штрафами в приложении "Дія", которые превышают 50 000 гривен. Юристы объясняют причины таких взысканий и советуют обязательно их обжаловать.

Сообщения в соцсетях свидетельствуют, что ситуация с неожиданными штрафами для военнослужащих стала массовым явлением. Защитники получают сообщения об административных производствах и взыскании средств, хотя они находятся на фронте или проходят службу.

В интервью изданию Obozrevatel адвокат ЮК "Сеть права" Алла Отрох подтверждает, что такие обращения от военных не единичны: "Наложение штрафов ТЦК на действующих военнослужащих происходит довольно часто — защитники действительно обращаются к юристам с такими запросами. То есть это не "вброс"".

Размеры штрафов часто поражают своей величиной. Например, типичная сумма взыскания может достигать 56 369 гривен. Такая "космическая" цифра возникает из-за комбинации различных факторов: базовый штраф за неявку по повестке или несвоевременное обновление данных составляет от 17 000 до 25 500 гривен, но если его не оплатить вовремя, сумма удваивается.

"К штрафу добавляется исполнительный сбор и расходы на исполнительное производство. В итоге и получается сумма 56 369 грн", — пояснила адвокат.

Эксперт приводит два основных сценария возникновения таких ситуаций. Первый — при принудительной мобилизации, когда мужчину задерживают, доставляют в ТЦК для оформления постановления о привлечении к административной ответственности, но мобилизуют в тот же день, не ознакомив с постановлением.

"Тогда уже будучи военнослужащим, мужчина получает уведомление в Дії об открытии исполнительного производства (часто вместе с арестом счетов)", — отметила Отрох.

Второй сценарий касается добровольцев и связан с ненадлежащей проверкой баз данных.

"Например, мужчина начал службу в 24 года, а до того числился в ТЦК как призывник. В 25 лет он должен был изменить категорию на "военнообязанный", однако не ходил в ТЦК, потому что уже служит", — рассказала адвокат.

Из-за того, что мобилизация происходила через другой ТЦК, "родной" центр комплектования не проверил действующий статус и автоматически наложил штраф.

Юристы советует в любом случае обжаловать такие решения. Важным основанием для обжалования являются изменения в законодательстве, которые вступили в силу 12 марта 2025 года.

"Согласно которым прохождение военной службы лицом является обстоятельством, исключающим производство по делу об административном правонарушении", — отметила адвокат.

Адвокат ЮК "Сеть права" Алла Отрох отметила: "Хотя каждая ситуация индивидуальна, но мы видим, что законодатель вносит изменения, направленные на то, чтобы военнослужащие такие штрафы не получали. И в любом случае, я бы советовала обжаловать такие действия ТЦК и СП".

Однако при обжаловании возникают две основные проблемы: восстановление сроков для обжалования (постановление ТЦК может быть обжаловано в течение 10 дней с момента провозглашения) и остановка взыскания по исполнительному производству, поскольку для государственного исполнителя такое постановление уже вступило в законную силу.

