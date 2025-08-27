В Полтавской области мужчина дважды отказался от повестки и ВЛК: его оштрафовали

Мужчина дважды отказался проходить военно-врачебную комиссию в ТЦК. Когда дело прошло в суд, он своей вины не отрицал, но отделался штрафом.

На скамье подсудимых оказался уроженец города Карловка, который является военнообязанным и официально нигде не работает. Об этом известно из приговора Карловского районного суда Полтавской области от 22 августа.

4 июля примерно в 10:00 мужчина находился в ТЦК. Не имея уважительных причин, он отказался от медосмотра. Офицер учета мобилизационной работы составил "Акт об отказе в получении повестки и прохождения ВВК".

Уже 13 августа ситуация повторилась. Украинец, снова находясь в ТЦК, уже второй раз отказался от повестки и ВВК. Офицер повторно составил акт отказа. Поступки военнообязанного квалифицировали как уклонение от воинского учета или специальных сборов.

В своем заявлении мужчина беспрекословно признал вину. Его адвокат подтвердил, что признание вины было добровольным, как и согласие на рассмотрение дела без его присутствия на заседании.

Суд учел, что обвиняемый ранее не был судим, признал вину и чистосердечно раскаялся. Также в приговоре указано, что он не состоит на учете у психиатра и нарколога.

Украинца признали виновным, за уголовный проступок ему назначили штраф в размере 300 необлагаемых доходов — это 5100 гривен.

Как известно, уклонение от воинского учета по закону наказывается:

штрафом в размере 300-500 необлагаемых минимумов доходов граждан;

исправительными работами на срок до одного года.

То есть мужчина получил самое мягкое из возможных наказаний.

Напомним, 20 августа военнослужащий пожаловался, что получил в приложении "Дія" штраф в размере более 56 тысяч гривен за уклонение от военной службы.

Адвокат Алла Отрох рассказала, что это — массовое явление, и военные довольно часто обращаются за помощью к юристам. Однако решение суда можно обжаловать, и именно это советуют делать правозащитники.