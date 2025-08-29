Отца-одиночку мобилизовали, высадив двух маленьких детей: в ТЦК ответили (видео)

Сестра мужчины утверждает, что его задержали на блокпосте в Запорожской области, когда он после года проживания в оккупации вместе с детьми возвращался в Украину. По ее словам, один из работников ТЦК заявил, что 7-летних двойняшек передадут в интернат.

28-летний Владимир Страхов сам воспитывал двоих детей — 7-летних Станислава и Александру. Жена ушла из семьи, когда двойняшкам было 2 года. Об этом в комментарии "Суспільне" рассказала сестра отца-одиночки Оксана Киреева.

По ее словам, Страхов год прожил на временно оккупированных территориях Пологовского района и решил уехать, когда россияне начали склонять к сотрудничеству.

"Он ехал потом с детьми сюда, он переехал, они ехали полтора суток. И он просто не успел доехать, его с детьми сняли с блокпоста. И детей высадили прямо на улице. Он мне успел позвонить, это было 11 часов вечера. Его забрали, я забрала детей", — рассказала сестра.

Она отметила, что мужчина планировал собрать документы и оформить отсрочку от мобилизации, но не успел. Представители ТЦК обещали ему, что только проверят документы и утром отпустят.

"И все, и больше его никто не отпустил. Он трое суток не выходил на связь", — подчеркнула Киреева.

Она вспомнила, как по телефону просила работников ТЦК выдать брату повестку на конкретную дату, чтобы он мог заняться оформлением документов.

"Нет, пусть идет воюет", — ответил один из военных.

Тогда женщина спросила, куда же дети детей, которых Страхов пять лет воспитывал сам,

"На две недели в больницу, а потом в интернат", — сказали ей в ответ.

По данным СМИ, сейчас мужчина проходит базовую общевойсковую подготовку, а его сестра оформляет временную опеку над детьми. Кроме того, семья начала оформлять и другие документы — об официальном разводе с матерью, лишение ее родительских прав и предоставление мобилизованному статуса отца-одиночки. Его бывшая жена дала на все разрешение.

Мобилизация отца-одиночки: что говорит юрист

Адвокат Антонина Шостак отметила, что права несовершеннолетних — в приоритете.

"Если это была обычная проверка документов, лицо не находилось в розыске, то представители ТЦК могли выписать повестку, чтобы человек мог появиться на следующий день и, соответственно, выполнить все обязанности. В первую очередь права и интересы детей. И в этом случае и правоохранительные органы, и представители ТЦК в первую очередь должны были, скажем так, позаботиться о судьбе детей, а потом уже дальше выполнять свои обязанности", — пояснила она.

По словам Шостак, процедура по оформлению статуса отца-одиночки поможет семье воссоединиться.

"Если он уже является действующим военнослужащим, и у него есть основания для увольнения — наличие несовершеннолетних детей, которые находятся на его получении, то он будет, соответственно, уволен. Лишение родительских прав осуществляется в судебном порядке и только, в соответствии с решением суда. Поэтому, пока не будет решения суда, оснований для освобождения у этого лица не будет", — отметила она.

Однако юрист предупредила, что этот процесс может занять 6-12 месяцев.

В ТЦК ответили на обвинения

В Запорожском областном центре комплектования и социальной поддержки подтвердили, что мобилизовали Владимира Страхова в ВСУ. Однако в военкомате отмечают, что все происходило "в полном соответствии с нормами действующего законодательства".

26 июля в 22:00 во время проверки документов на блокпосту полицейские обнаружили, что мужчина не имел военно-учетного документа. Тогда его задержали (без участия работников ТЦК) и доставили в военкомат для уточнения данных.

В ТЦК заявили, что во время проверки и собеседования Страхов не предоставил никакой информации или документов, которые бы свидетельствовали о праве на отсрочку. Военно-врачебная комиссия признала его приданым, и мобилизованного направили в учебный центр. Военные уверяют, что противоправных действий допущено не было.

В полиции Запорожской области задержание мужчины не комментировали.

Напомним, житель Полтавской области дважды отказался от повестки и прохождения ВВК, но отделался лишь штрафом. Своей вины украинец на отрицал, а на заседание не пришел.

26 августа юридический советник организации "Защита узников Украины" Анна Скрипка сообщала, что возвращенных с границы Грузии украинцев сразу привезли в больницу для прохождения ВВК. Она отметила, что по закону мужчинам должны были дать неделю на то, чтобы они стали на учет в ТЦК.