Одразу після повернення: в Одесі забрали до ТЦК чоловіків, яких РФ депортувала в Грузію

Близько 40 українських чоловіків, яких повернули до України з кордону РФ і Грузії, перебувають в Одеському ТЦК та СП. За словами юристів, за добу відпустили лише 11 людей, які не підлягають призову.

Станом на 22 серпня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомляв про повернення з Грузії ще 65 депортованих з РФ українців. Юридична радниця організації "Захист в'язнів України" Ганна Скрипка розповіла "Суспільному", що всіх їх привезли до однієї з одеських лікарень для медичного огляду.

"Ті хлопці, які вийшли з ТЦК, кажуть, що вони там проходять військово-лікарську комісію, вони теж не знають, чи їх відпустять. Ми поки зі своєї сторони намагаємось дізнатися, в чому річ. Батьки за добу нам телефон обірвали, тому що їхні діти не доїхали додому", — розповіла юристка.

Вона зазначила, що за законом чоловіки після повернення на територію України мали тиждень на те, щоб стати на військовий облік, а їх доставили в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки вже за 2 дні.

За словами Ганни, чоловіки розповідали, що з лікарні їх "вантажили централізовано в автобуси та везли в ТЦК".

"Їм пояснили, що їм дадуть якісь довідки і відпустять, щоб вони могли додому доїхати", — сказала адвокатка.

Ганна Скрипка додала, що додому відпустили 11 людей, що не підлягають призову, серед яких були багатодітні батьки, люди з туберкульозом і вірусом імунодефіциту людини й іншими захворюваннями. Інші, за її словами, лишилися в ТЦК.

Один із них, уродженець міста Кам'янське Дніпропетровської області Іван Солнцев, розповів юристці, що співробітники ТЦК оточили лікарню протягом пів години та почали виводити чоловіків в автобуси, обіцяючи, що лише оформлять їх, знімуть з розшуку та видадуть проїзні документи для уникнення проблем на блокпостах.

У коментарі "Суспільному" юрист Марко Коломоєць розповів у коментарі "Суспільному", що повернуті з-за кордону українці мають права та обов'язки повноцінних громадян. По поверненню вони повинні відновити свої документи (паспорт, ідентифікаційний код тощо), і після цього в них є 7 днів, щоб стати на військовий облік. Втім, за словами фахівця, співробітники ТЦК та СП можуть ставити військовозобов'язаних на облік за виданими міграційною службою тимчасовими документами.

"Дуже спірна історія. Одна правова норма каже, що вони спочатку повинні встановити свої документи, а після звернутися до ТЦК. Інша — що вони з моменту прибуття повинні одразу з'явитися", — зазначив юрист.

На момент публікації матеріалу в Одеському ТЦК та СП не коментували ситуацію.

Депортовані з РФ українці на кордоні з Грузією: деталі

Депортовані з РФ українці влаштували протест на кордоні з Грузією 21 липня. ЗМІ повідомляли, що в підвалі на території недобудованого термінала "Даріалі" утримують приблизно 90 українців, серед яких є колишні в'язні з тимчасово окупованих територій, люди з ВІЛ, туберкульозом й інвалідністю.

Українці, депортовані з Росії, 5 серпня оголосили голодування в Грузії. Один із утримуваних, Сергій Ларко, розповідав, що депортованих утримують в нелюдських умовах, відмовляють в подачі заяви на притулок, юридичній допомозі та можливості оскаржити затримання.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 6 серпня повідомляв, що вдалося організувати виїзд 44 українців, які застрягли на кордоні Грузії, але росіяни продовжують депортувати людей. Він зазначив, що звертався до РФ з публічним закликом відправляти депортованих безпосередньо до українського кордону.