"Тримають у нелюдських умовах": депортовані з РФ українці оголосили голодування в Грузії (фото)

П'ятеро депортованих з РФ українців, яких тримають у підвальному приміщенні на грузинському прикордонному пункті пропуску "Даріалі", оголосили безстрокове голодування. Вони скаржаться на порушення прав і вимагають пустити до них українського консула, пояснити причини їх затримання та дати можливість покинути територію країни.

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Один із утримуваних, Сергій Ларко, застряг на кордоні між РФ і Грузією близько місяця тому. Він розповів проєкту "Эхо Кавказа", що учасники акції протесту збираються передати офіційну заяву про початок голодування грузинським прикордонникам.

В опублікованій журналістами заяві йдеться, що Сергій Ларко оголошує безстрокове голодування на знак протесту проти незаконних дій прикордонників Грузії та порушення його прав.

За словами Сергія, він був депортований з Росії 21 червня 2025 року, а в Грузії в нього нібито без законних підстав забрали паспорт і зібрали біометричні дані. Українець повідомляє, що його разом з 97 депортованими з РФ співвітчизниками тримають "в нелюдських умовах" у підвалі КПП "Даріалі".

"Мені відмовлено у виїзді з Грузії, подачі заяви на притулок, юридичній допомозі та в можливості оскаржити затримання", — йдеться у заяві.

Утримуваний на КПП в Грузії Сергій Ларко написав заяву про безстрокове голодування Фото: Эхо Кавказа

Утримувані вимагають, щоб до них допустили українського консула, роз'яснили причини затримання і дали можливість покинути територію Грузії чи подати клопотання про міжнародний захист. Крім того, серед вимог голодувальників — медичне обстеження та припинення за їх словами незаконного утримання під вартою.

Протест, за словами його учасників, триватиме до виконання всіх зазначених вимог.

Депортованих українців утримують на кордоні Грузії та РФ: деталі

За словами журналістів "Эха Кавказа", РФ відправляє до російсько-грузинського кордону ув'язнених з тимчасово окупованих територій України, які до того були примусово вивезені до російських колоній.

Депортовані з Росії українці влаштували протест на кордоні з Грузією 21 липня. Медіа повідомляли, що групу з приблизно 90 громадян України, серед яких були колишні в’язні з тимчасово окупованих територій і люди з інвалідністю, ВІЛ і туберкульозом, утримують у підвалі на КПП "Верхній Ларс". У Міністерстві внутрішніх справ Грузії 20 липня заявили, що більшість утримуваних були засуджені за тяжкі чи особливо тяжкі злочини й не мають необхідних документів для перетину кордону, та що уряд запропонував Києву кілька механізмів повернення цих людей до України. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга напередодні зазначав, що Кремль використовує депортацію українців через Грузію як інструмент тиску.

В Центрі протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України 3 серпня спростовували фейки російської пропаганди про те, що Україна відмовляється забирати своїх громадян, зокрема 90 військовополонених і колишніх в’язнів, з пункту пропуску "Верхній Ларс". В ЦПД попередили, що росіяни мають наміри продовжити "вкидати" неправдиву інформацію, щоб перекинути на українську сторону відповідальність за небажання прозоро проводити процес обмінів полоненими.

ЗМІ 23 липня писали, що Польща депортує українців-порушників, і на деяких із них після повернення додому може очікувати мобілізація.