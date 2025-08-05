"Держат в нечеловеческих условиях": депортированные из РФ украинцы объявили голодовку в Грузии (фото)

Пятеро депортированных из РФ украинцев, которых держат в подвальном помещении на грузинском пограничном пункте пропуска "Дариали", объявили бессрочную голодовку. Они жалуются на нарушение прав и требуют пустить к ним украинского консула, объяснить причины их задержания и дать возможность покинуть территорию страны.

Related video

Один из удерживаемых, Сергей Ларко, застрял на границе между РФ и Грузией около месяца назад. Он рассказал проекту "Эхо Кавказа", что участники акции протеста собираются передать официальное заявление о начале голодовки грузинским пограничникам.

В опубликованном журналистами заявлении говорится, что Сергей Ларко объявляет бессрочную голодовку в знак протеста против незаконных действий пограничников Грузии и нарушения его прав.

По словам Сергея, он был депортирован из России 21 июня 2025 года, а в Грузии у него якобы без законных оснований забрали паспорт и собрали биометрические данные. Украинец сообщает, что его вместе с 97 депортированными из РФ соотечественниками держат "в нечеловеческих условиях" в подвале КПП "Дариали".

"Мне отказано в выезде из Грузии, подаче заявления на убежище, юридической помощи и в возможности обжаловать задержание", — говорится в заявлении.

Удерживаемый на КПП в Грузии Сергей Ларко написал заявление о бессрочной голодовке Фото: Эхо Кавказа

Удерживаемые требуют, чтобы к ним допустили украинского консула, разъяснили причины задержания и дали возможность покинуть территорию Грузии или подать ходатайство о международной защите. Кроме того, среди требований голодающих — медицинское обследование и прекращение по их словам незаконного содержания под стражей.

Протест, по словам его участников, продлится до выполнения всех указанных требований.

Депортированных украинцев удерживают на границе Грузии и РФ: детали

По словам журналистов "Эха Кавказа", РФ отправляет к российско-грузинской границе заключенных с временно оккупированных территорий Украины, которые до этого были принудительно вывезены в российские колонии.

Депортированные из России украинцы устроили протест на границе с Грузией 21 июля. Медиа сообщали, что группа из около 90 граждан Украины, среди которых были бывшие заключенные с временно оккупированных территорий и люди с инвалидностью, ВИЧ и туберкулезом, удерживается в подвале на КПП "Верхний Ларс". В Министерстве внутренних дел Грузии 20 июля заявили, что большинство удерживаемых были осуждены за тяжкие или особо тяжкие преступления и не имеют необходимых документов для пересечения границы, и что правительство предложило Киеву несколько механизмов возвращения этих людей в Украину. Министр иностранных дел Андрей Сибига накануне отмечал, что Кремль использует депортацию украинцев через Грузию как инструмент давления.

В Центре противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины 3 августа опровергали фейки российской пропаганды о том, что Украина отказывается забирать своих граждан, в том числе 90 военнопленных и бывших заключенных, из пункта пропуска "Верхний Ларс". В ЦПД предупредили, что россияне намерены продолжить "вбрасывать" ложную информацию, чтобы перебросить на украинскую сторону ответственность за нежелание прозрачно проводить процесс обменов пленными.

СМИ 23 июля писали, что Польша депортирует украинцев-нарушителей, и некоторых из них после возвращения домой может ожидать мобилизация.