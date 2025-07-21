Требовали воду: депортированные из РФ украинцы устроили протест на границе с Грузией (видео)

Группа украинцев, которых удерживают на КПП "Верхний Ларс", вышла из подвала, требуя доступа к воде и базовой санитарии. Их держат в тесном помещении, не обеспечив ни едой, ни водой, ни медицинской помощью, ни достаточным количеством спальных мест.

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В подвале, расположенном на территории недостроенного терминала "Дариале", удерживают около 90 украинцев, депортированных из России. Среди них, как передали в медиа ASTRA 21 июля со ссылкой на самих удерживаемых, есть бывшие заключенные с ВОТ, больные ВИЧ и туберкулезом, а также люди с инвалидностью.

"Их не кормят и не оказывают медицинскую помощь. Спальных мест не хватает — их меньше 20. В помещении душно, состояние многих ухудшается, один человек ранее уже оказался в больнице", — отметили журналисты.

20 июля около 70 украинцев вышли из подвала и требовали, чтобы их пустили в зону Duty Free для закупки воды. Депортированные рассказали, что гуманитарной помощи не хватает, а на улицу их выводят лишь на несколько минут в день. Всех удерживают в одном помещении, и протестующие требовали отделить больных туберкулезом.

Очевидец описал медиа, что видел, как одного из протестующих отвели в отдельное помещение. Там его в наручниках избили грузинские пограничники. На место вызвали полицию, но украинцы не бунтовали — только вышли из подвала, поэтому правоохранители "особо ничего не сделали".

Юрист в ОО "Защита узников Украины" отмечала, что по состоянию на 17 июля на границе с Грузией удерживали 95 граждан Украины, семеро из них — женщины. Она объясняла, что это — жители временно оккупированных территорий, которых депортировали из-за отказа получать паспорта РФ. По словам правозащитницы, медицинская помощь ограничивалась вызовом "скорой" в критических ситуациях, а из-за недостатка кислорода людям приходится сидеть на лестнице.

Что говорят в Грузии

В Министерстве внутренних дел Грузии 20 июля заявили, что большинство удерживаемых на КПП были осуждены за тяжкие или особо тяжкие преступления, поэтому в интересах государственной безопасности их не пускать в страну.

В Грузии заверили, что предложили украинской стороне несколько механизмов для безопасной перевозки этих людей в нейтральные зоны и возвращения на родину. Отмечается, что продолжаются совместные консультации. По данным МВД, сейчас на границе застряли примерно 80 человек, которые пытались заехать в страну из РФ "с незаконными документами".

Реакция Украины

19 июля министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что Россия использует депортацию украинцев через Грузию как инструмент давления. Киев предлагает Москве транспортировать этих людей непосредственно к общей границе.

"С июня Россия существенно увеличила количество депортированных украинских граждан, в основном бывших заключенных, к границе с Грузией. В результате десятки людей, многие из которых не имеют надлежащих документов, застряли в транзитной зоне. Украинские консулы активно работают над тем, чтобы предоставить этим лицам документы и обеспечить их транзит в Украину через Молдову", — пояснил глава МИД.

43 украинцев, в том числе бывшего политзаключенного Андрея Коломийца, уже так эвакуировали. Украина активно работает с Грузией и Молдовой над возвращением других.

"В то же время нет никакой гарантии, что Россия не увеличит количество депортированных. Чтобы избежать дальнейших осложнений, мы публично предлагаем России передавать этих украинских граждан непосредственно на границу с Украиной. Мы готовы их там принять. Есть соответствующие участки границы, где это можно сделать. Мы передаем это предложение напрямую, а также через международные организации по официальным каналам", — подчеркнул Сибига.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 июля отмечал, что украинцев фактически "выбрасывают" из России без документов. При этом ни грузинскую, ни украинскую сторону об этом не предупреждают.

"В частности, это украинцы, которых россияне выпускают из тюрем и лагерей на контролируемой Россией территории. Украинские дипломаты занимаются организацией транзита этих граждан нашего государства в Украину", — заверил политик.

Напомним, ранее Фокус передавал, что подвал для депортированных украинцев на границе с Грузией работает как минимум с 2023 года. Удерживаемые жаловались журналистам, что не имею доступа к душу и туалету, а гуманитарной помощи, которую привозят волонтеры, хватает не всем.

В апреле стало известно, что правительство Грузии решило сократить безвизовый режим для украинцев. Теперь граждане Украины могут находиться на территории страны без визы только в течение одного года.