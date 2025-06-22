"Дышать нечем": россияне удерживают десятки украинцев в подвале на границе с Грузией (фото)

На границе с Грузией уже несколько суток в подвале удерживают по меньшей мере 45 украинцев, которых ранее постановили депортировать с территории России.

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Держат украинцев на КПП "Верхний Ларс", сообщило российское издание Astra.

Содержат преимущественно бывших заключенных, вывезенных с оккупированных территорий. Однако, среди них есть и гражданские лица.

"Среди удерживаемых — люди с ВИЧ, туберкулезом, инвалидностью. Их не кормят и не оказывают медицинской помощи. Состояние многих ухудшается, один человек уже оказался в больнице", — говорится в материале.

Один из удерживаемых в российском плену рассказал, что в его группе приехало восемь человек, есть инвалиды и больные тяжелыми болезнями.

"Находимся мы в подвале без коммуникаций: нет душа и туалета, не кормят. Волонтеры привозят гуманитарку, но этого хватает на несколько дней и то не всем. Подвал сырой, капли воды на потолке, дышать нечем, все курят, на улицу не выпускают. Спим по 4 часа, меняясь. Некоторые спят на полу", — сообщил один из пленных.

Фото: Astra

Журналисты объяснили, что подвал для депортированных украинцев, которым запретили въезд в РФ, но при этом из-за отсутствия документов не пустили в Грузию, на КПП "Верхний Ларс" работает минимум с 2023 года.

С 2024 года РФ практически не выпускала украинцев, которых постановила депортировать.

Напомним, 20 июня в ГУР ответили, действительно ли у Украины заканчиваются пленные россияне для обменов.

Фокус также писал о том, что Россия передала Украине своих погибших военных во время последних репатриаций.