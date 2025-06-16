Россия передала Украине своих погибших военных во время последних репатриаций, — МВД

Россия передала Украине тела российских военных, смешанные с телами украинцев. Такие действия враг может делать специально, чтобы усложнить процесс идентификации.

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Возвращение погибших военных является одним из самых тяжелых процессов. Россия намеренно усложняет идентификацию и возвращает защитников в изуродованном состоянии, а также смешивает тела украинцев с телами россиян, сообщил глава МВД Игорь Клименко.

"Во время последних репатриаций нам передали и тела российских военных — смешанные с телами украинцев. К сожалению, это факт. Это могло быть сделано россиянами намеренно, чтобы увеличить количество переданных тел и загрузить работой наших экспертов, дополняя все это циничным информационным давлением. А может и быть привычным для них небрежным отношением к собственным людям. В любом случае эти тела мы тоже идентифицируем", — отметил он.

Игорь Клименко добавил, что возвращение тел погибших — одна из самых тяжелых, но крайне необходимых миссий. После каждой репатриации начинается кропотливая работа: вскрытие, тщательный осмотр следователем, проведение ДНК-экспертиз, проверка каждой детали.

"Этот процесс и так сложный и длительный. А Россия еще и намеренно усложняет нам процесс идентификации. Тела возвращаются в крайне изуродованном состоянии, части тел — в разных мешках. Есть случаи, когда останки одного человека возвращают даже во время разных этапов репатриации", — написал министр.

По его словам, эксперты работают на грани возможного. Каждая экспертиза проводится тщательно и не один раз. Специалисты подготовлены, лаборатории оснащены, процессы отработаны, а самый большой вызов — это время.

"Мы понимаем боль и ожидания семей. Максимально ускоряем процесс идентификации. Но с каждой большой репатриацией делать это становится сложнее, и возможно — именно это является целью России. Мы не имеем права на ошибку. Для нас это не статистика. Это — люди, и каждый из них заслуживает достойного отношения", — подчеркнул Игорь Клименко.

Напомним, 14 июня Украина вернула 1200 тел, которые, по утверждениям РФ, принадлежат украинским гражданам, в частности военнослужащим Сил обороны, говорится в заявлении Координационного штаба. Обмен телами погибших происходил при содействии Международного комитета Красного Креста (МККК).

А 16 июня по результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1212 павших защитников.