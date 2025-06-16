Росія передала Україні своїх загиблих військових під час останніх репатріацій, – МВС

Росія передала Україні тіла російських військових, змішані з тілами українців. Такі дії ворог може робити спеціально, щоб ускладнити процес ідентифікації.

Related video

Повернення загиблих військових є одним із найважчих процесів. Росія навмисно ускладнює ідентифікацію та повертає захисників у понівеченому стані, а також змішує тіла українців з тілами росіян, повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

"Під час останніх репатріацій нам передали й тіла російських військових — змішані з тілами українців. На жаль, це факт. Це могло бути зроблено росіянами навмисно, щоб збільшити кількість переданих тіл та завантажити роботою наших експертів, доповнюючи все це цинічним інформаційним тиском. А може й бути звичним для них недбалим ставленням до власних людей. У будь-якому разі ці тіла ми теж ідентифіковуємо", — зазначив він.

Ігор Клименко додав, що повернення тіл загиблих — одна з найважчих, але вкрай необхідних місій. Після кожної репатріації розпочинається кропітка робота: розтин, ретельний огляд слідчим, проведення ДНК-експертиз, перевірка кожної деталі.

"Цей процес і так складний та тривалий. А Росія ще й навмисно ускладнює нам процес ідентифікації. Тіла повертаються у вкрай понівеченому стані, частини тіл – в різних мішках. Є випадки, коли рештки однієї людини повертають навіть під час різних етапів репатріації", — написав міністр.

За його словами, експерти працюють на межі можливого. Кожна експертиза проводиться ретельно і не один раз. Фахівці підготовлені, лабораторії оснащені, процеси відпрацьовані, а найбільший виклик — це час.

"Ми розуміємо біль і очікування родин. Максимально прискорюємо процес ідентифікації. Та з кожною великою репатріацією робити це стає складніше, і можливо — саме це є метою Росії. Ми не маємо права на помилку. Для нас це не статистика. Це — люди, і кожен з них заслуговує на гідне ставлення", — наголосив Ігор Клименко.

Нагадаємо, 14 червня Україна повернула 1200 тіл, які, за твердженнями РФ, належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям Сил оборони, йдеться у заяві Координаційного штабу. Обмін тілами загиблих відбувався за сприяння Міжнародного комітета Червоного Хреста (МКЧХ).

А 16 червня за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1212 полеглих захисників.