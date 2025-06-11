Є загиблі на Курщині: в Україну повернули тіла понад 1200 українських захисників

Сьогодні за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1212 полеглих захисників.

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Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Серед загиблих героїв оборонці з:

Курщини;

Харківщини;

Луганщини;

Донеччини;

Запорізької області;

Херсонщини.

Зазначається, що полеглих вдалося повернути завдяки спільній роботі Координаційного штабу, Об'єднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС, ДСНС та інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Особливу подяку за сприяння український штаб висловив Міжнародному Комітету Червоного Хреста та особовому складу ЗСУ, який здійснює перевезення полеглих героїв.

Слідчі правоохоронних органів у найкоротші терміни обіцяють встановити усіх осіб загиблих захисників.

Нагадаємо, 16 травня Україна і Росія обмінялася тілами загиблих військових. "На щиті" повернулися захисники Донецького, Луганського, Запорізького, Сумського та Харківського напрямків. Україні повернули 909 тіл, Росії — 34.

10 червня відбувся перший етап повернення з російського полону важкопоранених та поранених бійців ЗСУ. Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що серед звільнених є багато бійців із ампутаціями та загостреннями хронічних захворювань. Дехто із звільнених не може пересуватись без сторонньої допомоги, тому одразу після повернення додому їх госпіталізували.