Есть погибшие на Курщине: в Украину вернули тела более 1200 украинских защитников

Сегодня по результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1212 павших защитников.

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Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Среди погибших героев защитники из:

Курщины;

Харьковщины;

Луганщины;

Донецкой области;

Запорожской области;

Херсонской области.

Отмечается, что павших удалось вернуть благодаря совместной работе Координационного штаба, Объединенного центра при СБУ, ВСУ, МВД, ГСЧС и других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

Особую благодарность за содействие украинский штаб выразил Международному Комитету Красного Креста и личному составу ВСУ, который осуществляет перевозку павших героев.

Следователи правоохранительных органов в кратчайшие сроки обещают установить лица всех погибших защитников.

Напомним, 16 мая Украина и Россия обменялась телами погибших военных. "На щите" вернулись защитники Донецкого, Луганского, Запорожского, Сумского и Харьковского направлений. Украине вернули 909 тел, России — 34.

10 июня состоялся первый этап возвращения из российского плена тяжелораненых и раненых бойцов ВСУ. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что среди освобожденных есть много бойцов с ампутациями и обострениями хронических заболеваний. Некоторые из освобожденных не могут передвигаться без посторонней помощи, поэтому сразу после возвращения домой их госпитализировали.