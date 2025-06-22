"Дихати нема чим": росіяни утримують десятки українців у підвалі на кордоні з Грузією (фото)

На кордоні з Грузією вже кілька діб у підвалі утримують щонайменше 45 українців, яких раніше постановили депортувати з території Росії.

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Тримають українців на КПП "Верхній Ларс", повідомило російське видання Astra.

Утримують переважно колишніх ув'язнених, яких вивезено з окупованих територій. Проте, серед них є і цивільні особи.

"Серед утримуваних — люди з ВІЛ, туберкульозом, інвалідністю. Їх не годують і не надають медичної допомоги. Стан багатьох погіршується, одна людина вже опинилася в лікарні", — йдеться у матеріалі.

Один з утримуваних у російському полоні розповів, що в його групі приїхало вісім осіб, є інваліди та хворі на тяжкі хвороби.

"Перебуваємо ми в підвалі без комунікацій: немає душу і туалету, не годують. Волонтери привозять гуманітарку, але цього вистачає на кілька днів і то не всім. Підвал сирий, краплі води на стелі, дихати нема чим, усі курять, на вулицю не випускають. Спимо по 4 години, міняючись. Деякі сплять на підлозі", — повідомив один із полонених.

Фото: Astra

Журналісти пояснили, що підвал для депортованих українців, яким заборонили в'їзд до РФ, але водночас через відсутність документів не пустили в Грузію, на КПП "Верхній Ларс" працює щонайменше з 2023 року.

З 2024 року РФ практично не випускала українців, яких постановила депортувати.

Нагадаємо, 20 червня в ГУР відповіли, чи дійсно в України закінчуються полонені росіяни для обмінів.

Фокус також писав про те, що Росія передала Україні своїх загиблих військових під час останніх репатріацій.