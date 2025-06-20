У ГУР відповіли, чи дійсно в України закінчуються полонені росіяни для обмінів

У росЗМІ після масштабного обміну у форматі "1000 на 1000" повідомили, що в Україні нібито майже не залишилось полонених окупантів, а Росія в той самий час утримує ще "десятки тисяч" українців. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов розповів, що насправді все навпаки.

Related video

"Це брехня, якщо коротко. Брехня, яка навмисно розганяється з приводом посіяти паніку, зневіру всередині українського суспільства, ну і, звичайно, наростити якісь ура-патріотичні настрої всередині Росії", — запевнив він у коментарі "LIGA.net" 19 червня.

Зокрема, в одному з російських медіа інформували, що в українському полоні нібито залишились лише приблизно 1300 бійців ЗС РФ, а в російському — майже 10 тисяч українських військових. При цьому зазначалось, що Росія нібито повертає майже всі, хто опинився у полоні за три роки повномасштабної війни, а Україна — менш як 10%.

Представник розвідки підкреслив, що "десятків тисяч" українців у російському полоні немає. Однак тисячі російських полонених в Україні, з його слів, є.

"І робота з поповнення обмінного фонду буде продовжена попри різноманітні маніпуляції. Ми не коментуємо конкретні цифри, але йдеться про тисячі російських окупантів в українському полоні", — підсумував Юсов.

Нагадаємо, речник 63-ї ОМБр ЗСУ Ростислав Ящишин повідомляв, що на Лиманському напрямку росіяни один за одним здаються у полон, хоча раніше такого ніколи не було. Причина — у ставленні командирів, які на прохання про провізію скидали своїм бійцям триколор.

Український військовий, який провів у полоні понад рік, змушений видаляти зі шкіри рубець. Ворожий хірург залишив на його тілі напис "слава России", який воїн вперше побачив, отямившись в неволі після операції.