В ГУР ответили, действительно ли у Украины заканчиваются пленные россияне для обменов

В росСМИ после масштабного обмена в формате "1000 на 1000" сообщили, что в Украине якобы почти не осталось пленных оккупантов, а Россия в то же время удерживает еще "десятки тысяч" украинцев. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал, что на самом деле все наоборот.

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"Это ложь, если коротко. Ложь, которая намеренно разгоняется с поводом посеять панику, уныние внутри украинского общества, ну и, конечно, нарастить какие-то ура-патриотические настроения внутри России", — заверил он в комментарии "LIGA.net" 19 июня.

В частности, в одном из российских медиа информировали, что в украинском плену якобы остались только примерно 1300 бойцов ВС РФ, а в российском — почти 10 тысяч украинских военных. При этом отмечалось, что Россия якобы возвращает почти всех, кто оказался в плену за три года полномасштабной войны, а Украина — менее 10%.

Представитель разведки подчеркнул, что "десятков тысяч" украинцев в российском плену нет. Однако тысячи российских пленных в Украине, по его словам, есть.

"И работа по пополнению обменного фонда будет продолжена, несмотря на различные манипуляции. Мы не комментируем конкретные цифры, но речь идет о тысячах российских оккупантов в украинском плену", — подытожил Юсов.

Напомним, представитель 63-й ОМБр ВСУ Ростислав Ящишин сообщал, что на Лиманском направлении россияне один за другим сдаются в плен, хотя раньше такого никогда не было. Причина — в отношении командиров, которые на просьбу о провизии сбрасывали своим бойцам триколор.

Украинский военный, который провел в плену более года, вынужден удалять из кожи рубец. Вражеский хирург оставил на его теле надпись "слава России", которую воин впервые увидел, очнувшись в неволе после операции.