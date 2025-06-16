"Подарок от хирурга": врачи удаляют надпись "Слава России" с тела бойца после плена (фото)

Врачи 15 июня начали удалять надпись "Слава России" с тела военного, вернувшегося домой во время обмена пленными. Шрамы остались на его теле после проведения операции российскими хирургами.

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Военный попал в плен оккупантов после ранения и провел в неволе более 15 месяцев. По словам врача-дерматолога Александра Туркевича, украинский боец обнаружил "подарок от хирурга" на своем теле, когда пришел в себя после операции.

Врач опубликовал фотографии шрамов на коже военнослужащего.

"Вы подобные этому фото уже видели — они облетели интернет. Их сделал врач при первичном осмотре после обмена 1000 на 1000. А эти уже сделал я — это отправная точка в нашем путешествии к коже без этих гадких слов!" — написал Александр Туркевич.

Директор национальной программы "Неопалимые" Максим Туркевич рассказал, что военнослужащий Андрей прошел первую процедуру и сейчас медики готовят рубец к более агрессивному вмешательству. По его словам, через несколько месяцев от шрама останется только едва заметный след.

Врачи удаляют из тела освобожденного из плена военного шрамы, оставленные российским хирургом Фото: Instagram / oleksandr_turkevych

Обмен пленными Украины и РФ: детали

Президент Украины Владимир Зеленский 9 июня сообщил, что Украина и РФ начали обмен пленными, который был согласован во время переговоров в Стамбуле. Он начался с обмена раненых и военных младше 25 лет.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов 10 июня рассказывал о состоянии освобожденных из плена РФ бойцов. Он отметил, что многие защитники вернулись домой с ампутациями и обострениями хронических заболеваний.

Активист Сергей Стерненко в день четвертого этапа обмена 14 июня распространил видео возвращения из плена защитника, которому россияне отрубили палец.

Украинская поэтесса Оксана Стомина 16 июня показала фото истощенных украинских военных, которые провели три года в российском плену.