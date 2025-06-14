"Больше не нужен": освобожденный из плена рассказал, как россияне отрубили ему палец (видео)
Россияне пытали украинского пленного, который вернулся домой 14 июня. В частности, вражеские войска отрубили украинцу палец.
Об этом в день обмена военнопленными написал активист Сергей Стерненко.
На третий день в плену россияне отрубили указательный палец украинскому военному родом из Славянска.
"Я спросил: зачем? На это они мне ответили, что мне он [палец] больше не нужен. И отрубили", — рассказал защитник во время общения с журналистами сразу после возвращения в Украину.
Более того, его матери потом присылали фото искалеченного юноши.
В соцсетях также показали трогательный момент встречи освобожденного из плена с мамой.
Обмен пленными 14 июня
В субботу, 14 июня, по результатам стамбульских договоренностей состоялся четвертый обмен за неделю. Домой вернулись воины ВСУ, НГУ, ГПСУ, в том числе ТрО, ССО, морской пехоты, десантно-штурмовых и механизированных войск, о чем рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец.
Среди освобожденных также есть те, кто считался пропавшими без вести. Многие украинцы попали в плен в первые месяцы полномасштабного вторжения и провели на вражеской территории более трех лет. Значительная часть освобожденных — офицерский состав.
Как рассказал Лубинец, самому старшему из вернувшихся — 63 года, самому младшему — 21 год.
Напомним, Украина 14 июня вернула 1200 тел, которые, по утверждениям РФ, принадлежат украинским гражданам, в частности военнослужащим.
Также Фокус писал, что в ГУР рассказали о состоянии освобожденных из плена 9 июня. Среди освобожденных из российского плена есть много бойцов с ампутациями и обострениями хронических заболеваний.