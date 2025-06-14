"Більше не потрібен": звільнений з полону розповів, як росіяни відрубали йому палець (відео)

Росіяни катували українського полоненого, який повернувся додому 14 червня. Зокрема, ворожі війська відрубали українцю палець.

Related video

Про це в день обміну військовополоненими написав активіст Сергій Стерненко.

На третій день у полоні росіяни відрубали вказівний палець українському військовому родом зі Словʼянська.

"Я спитав: навіщо? На це вони мені відповіли, що мені він [палець] більше не потрібен. І відрубали", – розповів захисник під час спілкування з журналістами одразу після повернення до України.

Ба більше, його матері потім надсилали фото скаліченого юнака.

У соцмережах також показали зворушливий момент зустрічі звільненого з полону з мамою.

Обмін полоненими 14 червня

У суботу, 14 червня, за результатами стамбульських домовленостей відбувся четвертий обмін за тиждень. Додому повернулися воїни ЗСУ, НГУ, ДПСУ, у тому числі ТрО, ССО, морської піхоти, десантно-штурмових і механізованих військ, про що розповів омбудсман Дмитро Лубінець.

Серед звільнених також є ті, хто вважався зниклими безвісти. Багато українців потрапили в полон у перші місяці повномасштабного вторгнення та провели на ворожій території понад три роки. Значна частка звільнених — офіцерський склад.

Як розповів Лубінець, найстаршому з повернутих — 63 роки, наймолодшому — 21 рік.

Нагадаємо, Україна 14 червня повернула 1200 тіл, які, за твердженнями РФ, належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям.

Також Фокус писав, що в ГУР розповіли про стан звільнених з полону 9 червня. Серед звільнених з російського полону є багато бійців із ампутаціями та загостреннями хронічних захворювань.