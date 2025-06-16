Три года российского плена: поэтесса из Мариуполя показала истощенных украинских военных

Между Украиной и Россией прошел большой обмен пленными в категории "раненые и тяжелобольные". Домой среди других вернулись двое защитников Мариуполя, которые были в российском плену три года. Александр Страфун и Павел Шатохин полностью истощены.

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"Так выглядят три года российского плена... Так выглядят военные преступления россиян и нарушение ими Женевских конвенций", — написала украинская поэтесса Оксана Стомина, которая сама пережила блокаду Мариуполя и опубликовала снимки украинских защитников.

Обмен пленными 10 июня

Стомина отметила, что именно так выглядит "несостоятельность Международного Комитета Красного Креста и мирового сообщества".

Александр Страфун и Павел Шатохин защищали Украину в составе Мариупольского гарнизона и были в российском плену три года.

Жена Александра, Елена Юрчина, рассказывала, что ее муж — офицер запаса. Он не принимал участия в АТО и ООС. Работал на комбинате имени Ильича.

Александр Страфун до и после российского плена Фото: Соцсети

"21 февраля он позвонил в военкомат спросить, нужна ли помощь, и как надо действовать. А потом предложил мне эвакуироваться. Но куда же я поеду с двумя котами? Конечно, я осталась", — вспоминает женщина.

Александр Страфун пошел в военкомат на следующий день после полномасштабного вторжения, 25 февраля. Там уже никого не было в то время. И охранник, который оставался, говорил всем идти в Тероборону. Далее им удалось связаться лишь несколько раз, а Елене пришлось эвакуироваться из Мариуполя после допроса "кадыровцев".

Только 1 октября 2022 года Красный Крест сообщил, что Александр Страфун действительно находится в российском плену, но ни точного места пребывания, ни состояния его здоровья они не сообщили".

Домой мужчина вернулся лишь в июне 2025 года абсолютно истощенный.

52-летний Павел "Майорчик" Шатохин, военный юрист по специальности, морской пограничник, также вернулся домой после трех лет в российском плену.

Павел Шатохин до и после российского плена Фото: Соцсети

Шатохин родился в Кишиневе (Молдова). Жил в Тернополе, Мукачево, Житомире, Мариуполе. В феврале 2022 года его отозвали из отпуска во Франковске, когда он находился возле смертельно больной матери.

С первых дней полномасштабного вторжения оборонял Мариуполь. 19 мая 2022 года был выведен оттуда в плен. Его сестра, Елена Галюк, боролась за него на акциях-напоминаниях во Франковске.

"Я дома. Я свободен. Я в Украине. У меня нет слов, чтобы выразить свои эмоции. Главное — чтобы наша Украина жила, и все было хорошо у наших близких. С нетерпением жду нашей встречи", — сказал Павел Шатохин, после возвращения домой.

После обмена 10 июня, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что среди освобожденных из российского плена много бойцов, которые не могли передвигаться самостоятельно. После обмена их сразу отправили в больницы.

Обмен пленными 10 июня

Напомним, 9 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале обмена, который продлится в несколько этапов в ближайшие дни. И уточнил, что среди категорий тех, кого возвращают сейчас, — раненые и тяжелораненые бойцы, а также младше 25 лет.

Один из украинских бойцов, который вернулся домой после обмена, рассказал, как россияне прячут военные преступления от Красного Креста.