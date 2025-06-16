Три роки російського полону: поетеса з Маріуполя показала виснажених українських військових

Між Україною та Росією пройшов великий обмін полоненими у категорії “поранені та важкохворі”. Додому серед інших повернулись двоє захисників Маріуполя, які були у російському полоні три роки. Олександр Страфун та Павло Шатохін повністю виснажені.

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"Так виглядають три роки російського полону… Так виглядають воєнні злочини росіян й порушення ними Женевських конвенцій", — написала українська поетеса Оксана Стоміна, яка сама пережила блокаду Маріуполя і опублікувала знімки українських захисників.

Обмін полоненими 10 червня

Стоміна зауважила, що саме так виглядає "неспроможність Міжнародного Комітету Червоного Хреста і світової спільноти".

Олександр Страфун та Павло Шатохін захищали Україну в складі Маріупольського гарнізону та були у російському полоні три роки.

Дружина Олександра, Олена Юрчина, розповідала, що її чоловік — офіцер запасу. Він не брав участі в АТО і ООС. Працював на комбінаті імені Ілліча.

Олександр Страфун до і після російського полону Фото: Соцмережi

"21 лютого він подзвонив у військкомат спитати, чи потрібна допомога, і як треба діяти. А потім запропонував мені евакуюватися. Але куди ж я поїду з двома котами? Звісно, я залишилася", — згадує жінка.

Олександр Страфун пішов до військкомату наступного дня після повномасштабного вторгнення, 25 лютого. Там вже нікого не було на той час. І охоронець, який залишався, казав всім йти до Тероборони. Далі їм вдалось зв'язатись лише кілька разів, а Олені довелось евакуюватись із Маріуполя після допиту "кадирівців".

Лише 1 жовтня 2022 року Червоний Хрест повідомив, що Олександр Страфун дійсно знаходиться у російському полоні, але ні точного місця перебування, ні стану його здоров'я вони не повідомили".

Додому чоловік повернувся лише в червні 2025 року абсолютно виснажений.

52-річний Павло "Майорчик" Шатохін, військовий юрист за фахом, морський прикордонник, також повернувся додому після трьох років у російському полоні.

Павло Шатохін до і після російського полону Фото: Соцмережi

Шатохін народився у Кишиневі (Молдова). Жив у Тернополі, Мукачеві, Житомирі, Маріуполі. У лютому 2022 року його відкликали з відпустки у Франківську, коли він перебував біля смертельно хворої матері.

З перших днів повномасштабного вторгнення обороняв Маріуполь. 19 травня 2022 року був виведений звідти у полон. Його сестра, Олена Галюк, боролася за нього на акціях-нагадуваннях у Франківську.

"Я вдома. Я вільний. Я в Україні. У мене немає слів, щоб висловити свої емоції. Головне — щоб наша Україна жила, і все було гаразд у наших близьких. З нетерпінням чекаю нашої зустрічі", — сказав Павло Шатохін, після повернення додому.

Після обміну 10 червня, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що серед звільнених з російського полону багато бійців, які не могли пересуватись самостійно. Після обміну їх одразу відправили до лікарень.

Обмін полоненими 10 червня

Нагадаємо, 9 червня президент України Володимир Зеленський заявив про початок обміну, який триватиме в декілька етапів найближчими днями. Та уточнив, що серед категорій тих, кого повертають зараз, — поранені та важкопоранені бійці, а також молодші за 25 років.

Один із українських бійців, який повернувся додому після обміну, розповів, як росіяни ховають воєнні злочини від Червоного Хреста.