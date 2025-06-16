"Подарунок від хірурга": лікарі видаляють напис "Слава Росії" з тіла бійця після полону (фото)

Лікарі 15 червня почали видаляти напис "Слава Росії" з тіла військового, що повернувся додому під час обміну полоненими. Шрами залишилися на його тілі після проведення операції російськими хірургами.

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Військовий потрапив у полон окупантів після поранення та провів у неволі понад 15 місяців. За словами лікаря-дерматолога Олександра Туркевича, український боєць виявив "подарунок від хірурга" на своєму тілі, коли отямився після операції.

Лікар опублікував світлини шрамів на шкірі військовослужбовця.

"Ви подібні до цього фото вже бачили — вони облетіли інтернет. Їх зробив лікар при первинному огляді після обміну 1000 на 1000. А ці вже зробив я — це відправна точка в нашій мандрівці до шкіри без цих гидотних слів!" — написав Олександр Туркевич.

Директор національної програми "Неопалимі" Максим Туркевич розповів, що військовослужбовець Андрій пройшов першу процедуру та наразі медики готують рубець до агресивнішого втручання. За його словами, за кілька місяців від шраму залишиться тільки ледь помітний слід.

Лікарі видаляють з тіла звільненого з полону військового шрами, залишені російським хірургом Фото: Instagram / oleksandr_turkevych

Обмін полоненими України та РФ: деталі

Президент України Володимир Зеленський 9 червня повідомив, що Україна та РФ розпочали обмін полоненими, який було узгоджено під час переговорів у Стамбулі. Він розпочався з обміну поранених і військових, молодших за 25 років.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов 10 червня розповідав про стан звільнених з полону РФ бійців. Він зазначив, що багато захисників повернулися додому з ампутаціями та загостреннями хронічних захворювань.

Активіст Сергій Стерненко в день четвертого етапу обміну 14 червня поширив відео повернення з полону захисника, якому росіяни відрубали палець.

Українська поетеса Оксана Стоміна 16 червня показала фото виснажених українських військових, що провели три роки в російському полоні.