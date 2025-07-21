Вимагали воду: депортовані з РФ українці влаштували протест на кордоні з Грузією (відео)

Група українців, яких утримують на КПП "Верхній Ларс", вийшла з підвалу, вимагаючи доступу до води та базової санітарії. Їх тримають у тісному приміщенні, не забезпечивши ані їжею, ані водою, ані медичною допомогою, ані достатньою кількістю спальних місць.

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У підвалі, розташованому на території недобудованого термінала "Даріалі", утримують приблизно 90 українців, депортованих з Росії. Серед них, як передали в медіа ASTRA 21 липня з посиланням на самих утримуваних, є колишні в’язні з ТОТ, хворі на ВІЛ та туберкульоз, а також люди з інвалідністю.

"Їх не годують і не надають медичну допомогу. Спальних місць не вистачає — їх менше ніж 20. У приміщенні душно, стан багатьох погіршується, одна людина раніше вже опинилася в лікарні", — зауважили журналісти.

20 липня приблизно 70 українців вийшли з підвалу й вимагали, щоб їх пустили у зону Duty Free для закупівлі води. Депортовані розповіли, що гуманітарної допомоги бракує, а на вулицю їх виводять лише на кілька хвилин на день. Усіх утримують в одному приміщенні, і протестувальники вимагали відокремити хворих на туберкульоз.

Очевидець описав медіа, що бачив, як одного з протестувальників відвели в окреме приміщення. Там його у кайданках побили грузинські прикордонники. На місце викликали поліцію, але українці не бунтували — лише вийшли з підвалу, тому правоохоронці "особливо нічого не зробили".

Юристка у ГО "Захист в’язнів України" зазначала, що станом на 17 липня на кордоні з Грузією утримували 95 громадян України, семеро з них — жінки. Вона пояснювала, що це — жителі тимчасово окупованих територій, яких депортували через відмову отримувати паспорти РФ. Зі слів правозахисниці, медична допомога обмежувалась викликом "швидкої" у критичних ситуаціях, а через нестачу кисню людям доводиться сидіти на сходах.

Що кажуть у Грузії

У Міністерстві внутрішніх справ Грузії 20 липня заявили, що більшість утримуваних на КПП були засуджені за тяжкі або особливо тяжкі злочини, тож в інтересах державної безпеки їх не пускати в країну.

У Грузії запевнили, що запропонували українській стороні кілька механізмів для безпечного перевезення цих людей у нейтральні зони та повернення на батьківщину. Зазначається, що тривають спільні консультації. За даними МВС, нині на кордоні застрягли приблизно 80 людей, які намагались заїхати в країну з РФ "з незаконними документами".

Реакція України

19 липня міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що Росія використовує депортацію українців через Грузію як інструмент тиску. Київ пропонує Москві транспортувати цих людей безпосередньо до спільного кордону.

"З червня Росія суттєво збільшила кількість депортованих українських громадян, здебільшого колишніх ув’язнених, до кордону з Грузією. Унаслідок цього десятки людей, багато з яких не мають належних документів, застрягли в транзитній зоні. Українські консули активно працюють над тим, щоб надати цим особам документи та забезпечити їхній транзит до України через Молдову", — пояснив голова МЗС.

43 українців, в тому числі колишнього політв’язня Андрія Коломійця, вже так евакуювали. Україна активно працює з Грузією та Молдовою над поверненням інших.

"Водночас немає жодної гарантії, що Росія не збільшить кількість депортованих. Щоб уникнути подальших ускладнень, ми публічно пропонуємо Росії передавати цих українських громадян безпосередньо на кордон з Україною. Ми готові їх там прийняти. Є відповідні ділянки кордону, де це можна зробити. Ми передаємо цю пропозицію напряму, а також через міжнародні організації офіційними каналами", — підкреслив Сибіга.

Президент України Володимир Зеленський 19 липня зазначав, що українців фактично "викидають" з Росії без документів. При цьому ані грузинську, ані українську сторону про це не попереджають.

"Зокрема, це українці, яких росіяни випускають із тюрем і таборів на контрольованій Росією території. Українські дипломати займаються організацією транзиту цих громадян нашої держави в Україну", — запевнив політик.

Нагадаємо, раніше Фокус передавав, що підвал для депортованих українців на кордоні з Грузією працює щонайменше з 2023 року. Утримані скаржились журналістам, що не маю доступу до душу й туалету, а гуманітарної допомоги, яку привозять волонтери, вистачає не всім.

У квітні стало відомо, що уряд Грузії вирішив скоротити безвізовий режим для українців. Тепер громадяни України можуть перебувати на території країни без візи лише протягом одного року.