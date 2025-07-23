Польша депортирует украинцев-нарушителей: дома их может ждать мобилизация

В Польше растет количество депортированных украинцев. После отбывания наказания их сопровождают к границе. Там некоторых может ждать мобилизация.

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Польское издание Wiadomosci сообщает, что Силезское подразделение пограничной охраны в городе Рацибуж, недалеко от чешской границы, уже вынесло 127 решений о депортации иностранцев с начала года. Основная причина — угроза общественному порядку и безопасности страны.

По данным пограничников, львиная доля депортированных — это граждане Украины, которых высылают за серьезные правонарушения. В обращении к иностранцам ведомство прямо заявляет: "Иностранец! Если ты нарушаешь польское законодательство, ты не можешь оставаться в Польше".

В пограничной службе уточняют: по состоянию на середину июля было выполнено 107 решений. Часть лиц не депортировали сразу, поскольку они либо находятся под стражей, либо еще отбывают наказание по приговорам. "В некоторых случаях их выполнение временно приостанавливается, поскольку иностранцы содержатся в охраняемых центрах или отбывают наказание в тюрьме. Депортация происходит сразу после завершения этих процедур. Мы тесно сотрудничаем с тюрьмами и полицией", — пояснил представитель пограничной охраны Силезии лейтенант Шимон Мосцицкий,.

По его словам, почти 100 граждан Украины получили предписание покинуть Польшу именно из-за "вопиющих" нарушений закона. "В таких случаях мы организуем конвой непосредственно к границе", — добавил он.

На вопрос, что происходит с депортированными после возвращения в Украину, лейтенант Мосцицкий ответил: "Мы не имеем возможности контролировать, что происходит с этими людьми".

В то же время издание отмечает: "В случае граждан Украины, депортированных на родину, не исключено, что их могут мобилизовать в армию из-за продолжающейся войны с Россией".

Всего, по официальной статистике, только за первый квартал 2025 года 1 тыс 849 иностранцев добровольно покинули Польшу после получения приказа о возвращении. Еще 314 человек были депортированы принудительно.

Как сообщал Фокус, с 1 ноября в Польше начнут действовать обновленные правила для беженцев из Украины, которые не имеют жилья и находятся в центрах временного размещения.

В июне аналитики подсчитали, какую сумму денег принесли беженцы из Украины в бюджет Польши.