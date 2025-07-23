Польща депортує українців-порушників: вдома на них може чекати мобілізація

У Польщі зростає кількість депортованих українців. Після відбуття покарання їх супроводжують до кордону. Там на деяких може чекати мобілізація.

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Польське видання Wiadomosci повідомляє, що Сілезький підрозділ прикордонної охорони в місті Рацибуж, неподалік чеського кордону, вже виніс 127 рішень про депортацію іноземців з початку року. Основна причина – загроза громадському порядку та безпеці країни.

За даними прикордонників, левова частка депортованих – це громадяни України, яких висилають за серйозні правопорушення. У комунікації до іноземців відомство прямо заявляє: "Іноземцю! Якщо ти порушуєш польське законодавство, ти не можеш залишатися в Польщі".

У прикордонній службі уточнюють: станом на середину липня було виконано 107 рішень. Частину осіб не депортували відразу, оскільки вони або перебувають під вартою, або ще відбувають вирок. "У деяких випадках їх виконання тимчасово призупиняється, оскільки іноземці утримуються в охоронюваних центрах або відбувають покарання у в'язниці. Депортація відбувається одразу після завершення цих процедур. Ми тісно співпрацюємо з в'язницями та поліцією", – пояснив речник прикордонної охорони Сілезії лейтенант Шимон Мосціцький,.

За його словами, майже 100 громадян України отримали припис залишити Польщу саме через "кричущі" порушення закону. "У таких випадках ми організовуємо конвой безпосередньо до кордону", – додав він.

На запитання, що відбувається з депортованими після повернення до України, лейтенант Мосціцький відповів: "Ми не маємо можливості контролювати, що відбувається з цими людьми".

Водночас видання зауважує: "У випадку громадян України, депортованих на батьківщину, не виключено, що їх можуть мобілізувати в армію через війну, що триває з Росією".

Загалом, за офіційною статистикою, лише за перший квартал 2025 року 1 тис 849 іноземців добровільно залишили Польщу після отримання наказу про повернення. Ще 314 осіб були депортовані примусово.

Як повідомляв Фокус, з 1 листопада в Польщі почнуть діяти оновлені правила для біженців з України, які не мають житла та перебувають у центрах тимчасового розміщення.

У червні аналітики підрахували, яку суму грошей принесли біженці з України в бюджет Польщі.