Українці, які застрягли на кордоні Грузії, оголосили голодування: у МЗС відреагували

Громадян, яких утримують на російсько-грузинському кордоні, хочуть вивезти через територію Молдови. Нині на КПП "Даріалі" залишається майже сотня українців, і забрати їх неможливо через ігнорування з боку Росії.

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З другої половини червня РФ активізувала депортацію громадян Україна через кордон з Грузією. Вже вдалося організувати виїзд 44 осіб, але росіяни продовжили надсилати людей. Це, як зауважила пресслужба Міністерства закордонних справ у коментарі "РБК-Україна", може свідчити про цілеспрямовану операцію.

У буферній зоні пункту пропуску "Даріалі" залишають 96 українців. Міністр Андрій Сибіга вже звертався з публічним закликом до Росії, щоб та сторона відправила депортованих людей безпосередньо до українського кордону.

"Наша держава готова забирати своїх людей напряму, а не в обхід через Грузію та Молдову. Станом на зараз констатуємо, що РФ ігнорує цей заклик, що також свідчить про свідоме бажання Москви створити гуманітарну кризу на російсько-грузинському кордоні", — наголосили у МЗС.

Більшість громадян, які застрягли на кордоні, попередньо притягувалися до кримінальної відповідальності. Серед них є як ті, що відбували покарання на ТОТ і були вивезені примусово, так і ті, хто жив у Росії й був засуджений там. Пункт "Даріалі" використовувався для повернення депортованих українців і раніше, але особливо ситуація загострилася у липні. Це сталося, бо у червні депортація з Росії посилилась, а транзит через Молдову призупинився. При цьому Грузія була готова організовано перевезти людей в аеропорт лише після того, як у Молдові підтвердять готовність їх прийняти.

У міністерстві запевнили, що активно працюють з грузинською стороною, залучаючи до цього процесу представництво Міжнародного Комітету Червоного Хреста, УВКБ ООН та Міжнародної організації міграції в Грузії. При цьому до голодування долучаються й інші українці, які перебувають на КПП.

"МЗС із залученням посольств України в Грузії та Молдові, а також у співпраці з зацікавленими міністерствами та відомствами цих країн та України працює задля якомога швидшого вирішення цієї гуманітарної кризи", — підкреслила пресслужба.

Дізнавшись про голодування, на кордон негайно вирушили консули посольства України в Грузії. Зазначається, що вони перебувають на постійному зв’язку з громадянами, які там застрягли, в тому числі людьми, які оголосили голодування.

"У ці години українська сторона активно працює як з грузинськими, так і з молдовськими колегами на всіх рівнях для пошуку якомога швидшого рішення для транзиту громадян України через територію Молдови та повернення вже найближчим часом наступних груп людей з пункту пропуску "Даріалі"", — підсумували у міністерстві.

Нагадаємо, один з утримуваних на кордоні українців Сергій Ларко повідомляв ЗМІ, що його та інших тримають "в нелюдських умовах" у підвалі. Серед вимог голодувальників — медичне обстеження та припинення незаконного утримання.

Раніше Фокус передавав, що група українців вирвалася з підвалу, вимагаючи доступу до води та базової санітарії. У мережі повідомляли, що людям бракує спальних місць і не надають медичну допомогу.