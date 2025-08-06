Украинцы, которые застряли на границе Грузии, объявили голодовку: в МИД отреагировали

Граждан, которых удерживают на российско-грузинской границе, хотят вывезти через территорию Молдовы. Сейчас на КПП "Дариале" остается почти сотня украинцев, и забрать их невозможно из-за игнорирования со стороны России.

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Со второй половины июня РФ активизировала депортацию граждан Украины через границу с Грузией. Уже удалось организовать выезд 44 человек, но россияне продолжили присылать людей. Это, как отметила пресс-служба Министерства иностранных дел в комментарии "РБК-Украина", может свидетельствовать о целенаправленной операции.

В буферной зоне пункта пропуска "Дариали" оставляют 96 украинцев. Министр Андрей Сибига уже обращался с публичным призывом к России, чтобы та сторона отправила депортированных людей непосредственно к украинской границе.

"Наше государство готово забирать своих людей напрямую, а не в обход через Грузию и Молдову. По состоянию на сейчас констатируем, что РФ игнорирует этот призыв, что также свидетельствует о сознательном желании Москвы создать гуманитарный кризис на российско-грузинской границе", — отметили в МИД.

Большинство граждан, которые застряли на границе, предварительно привлекались к уголовной ответственности. Среди них есть как отбывавшие наказание на ВОТ и вывезенные принудительно, так и те, кто жил в России и был осужден там. Пункт "Дариале" использовался для возвращения депортированных украинцев и раньше, но особенно ситуация обострилась в июле. Это произошло, потому что в июне депортация из России усилилась, а транзит через Молдову приостановился. При этом Грузия была готова организованно перевезти людей в аэропорт только после того, как в Молдове подтвердят готовность их принять.

В министерстве заверили, что активно работают с грузинской стороной, привлекая к этому процессу представительство Международного Комитета Красного Креста, УВКБ ООН и Международной организации миграции в Грузии. При этом к голодовке присоединяются и другие украинцы, которые находятся на КПП.

"МИД с привлечением посольств Украины в Грузии и Молдове, а также в сотрудничестве с заинтересованными министерствами и ведомствами этих стран и Украины работает для скорейшего решения этого гуманитарного кризиса", — подчеркнула пресс-служба.

Узнав о голодовке, на границу немедленно отправились консулы посольства Украины в Грузии. Отмечается, что они находятся на постоянной связи с гражданами, которые там застряли, в том числе людьми, которые объявили голодовку.

"В эти часы украинская сторона активно работает как с грузинскими, так и с молдавскими коллегами на всех уровнях для поиска как можно более быстрого решения для транзита граждан Украины через территорию Молдовы и возвращения уже в ближайшее время следующих групп людей из пункта пропуска "Дариалы"", — подытожили в министерстве.

Напомним, один из удерживаемых на границе украинцев Сергей Ларко сообщал СМИ, что его и других держат "в нечеловеческих условиях" в подвале. Среди требований голодающих — медицинское обследование и прекращение незаконного содержания.

Ранее Фокус передавал, что группа украинцев вырвалась из подвала, требуя доступа к воде и базовой санитарии. В сети сообщали, что людям не хватает спальных мест и не оказывают медицинскую помощь.