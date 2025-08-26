"Майже в окопі": українського співака Кварту мобілізував ТЦК (відео)

Український співак Олександр Кварта долучився до лав Збройних Сил України. Наразі артист проходить навчання, тож звернувся до своїх прихильників.

Виконавець опублікував у своєму Instagram звернення, в якому постав у військовій формі та повідомив, що вже перебуває на навчаннях. Кварта нагадав про нещодавно закритий збір, зазначивши, що "з міркувань ТЦК" став кориснішим своєю одиницею у лавах армії — "не перекриваючи збори волонтерські, а з автоматом у руках".

Олександра Кварту мобілізували

"Всім моїм підписникам бажаю якнайшвидше мирного неба. А я буду підтримувати вас уже з лав Збройних сил України. На радість усім, хто писав, чому я не в окопі, знайте: я вже майже в окопі. І на радість усім моїм друзям — я живий і здоровий. І я продовжую співати тільки найпозитивніші пісні. Слава Україні!" — заявив артист.

Підписники музиканта побажали йому берегти себе на захисті України:

"Олександр, я не уявляю вас із автоматом. Бережіть себе, хай вам Бог допомагає від всякого зла".

"Бережіть себе".

"Ви неймовірний. Божого благословіння Вам, Шановний наш Захисник. Віримо, що Ви навчите рашистів свого танцю і нехай скоренько танцюють з нашої землі".

Хто такий Олександр Кварта

Мобілізований виконавець свого часу брав участь у проєкті "Караоке на Майдані", а потім у шоу "Україна має талант". Зокрема, він виступав на національному відборі на Євробачення.

Артист певний час жив у Росії, але повернувся в Україну. Його пісні здебільшого мають веселий, святковий характер.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Святослав Вакарчук, який має звання офіцера морально-психологічного забезпечення, зізнався, куди одразу ж йде його заробітна плата за службу в ЗСУ.