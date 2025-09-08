Майор принизив курсанта військового вишу, що закликав повернути з полону його батька, — ЗМІ

В мережі поширився скриншот нібито з групового чату Військового інституту танкових військ, де майор принизливо прокоментував світлину курсанта з акції протесту на підтримку військовополонених. Юнак закликав повернути з російського полону його батька, що воював в Курській області.

Допис про те, що в Харкові майор принизив курсанта Військового інституту танкових військ Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", опублікував 7 серпня в соцмережі Х користувач із ніком "Юнкер", який представляється армійським офіцером Іваном Галенком. Він додав скриншот, за його словами, з ротного чату, де майор Сергій Миколайович Черевко принизливо прокоментував перед сотнею людей світлину курсанта з акції.

Іван Галенко стверджує, що майор Сергій Черевко принизив курсанта за участь в акції на підтримку військовополонених Фото: скриншот

За словами Івана Галенка, йому поскаржилися на ситуацію курсанти військового інституту та попросили допомоги.

"Тиловий "Офіцер" майор Черевко принижує перед сотнею людей (ротний чат) курсанта, який вийшов на акцію військовополонених, оскільки його батько потрапив в полон в Курську", — написав "Юнкер".

На фото юнак стоїть з картонним плакатом.

"Курськ. Поверніть мого тата додому. 92 бригада", — написано на ньому.

На скриншоті можна побачити, що контакт, підписаний як Сергій Черевко, переслав у чат світлину курсанта з коментарями: "Бл*ть. Що за х*йня?"

Іван Галенко у своєму дописі вимагає в адміністрації інституту негайно звільнити майора та відсторонити його від роботи з майбутніми офіцерами. За його словами, курсанти також нібито скаржилися на погрози та "совкове" управління з боку Черевка.

"Л*х ні дня не був на бойових, але вчить курсантів правильно жити", — заявив "Юнкер".

Галенко вимагає в інституту звільнити майора, який принизив курсанта за участь в акції Фото: скриншот

Під дописом Галенка частина користувачів обурилася принизливим коментарем до світлини курсанта інституту.

"Тиловий герой може дозволити собі "воювати" проти курсанта з телефоном у руках. Це, мабуть, і є його найстрашніший бій. За статутом командир повинен бути прикладом для підлеглих. Коротко кажучи, майор — класичне у**біще", — написав один із коментаторів.

Частина коментаторів засудила майора, який нібито принизив курсанта Фото: скриншот

Водночас деякі з коментаторів під дописом навпаки засудили курсанта за участь у демонстрації під час війни та стали на бік майора Черевка.

Деякі коментатори засудили курсанта за участь в акції Фото: скриншот

В Харкові майор принизив курсанта НТУ ХПІ: реакція вишу

Адміністрація інституту підтвердила в коментарі hromadske, що Черевко проходить службу у навчальному закладі. У виші запевнили, що за фактом, про який повідомив у соцмережах Галенко, начальник інституту призначив службову перевірку. Офіційного повідомлення щодо інциденту з курсантом на момент публікації новини не було.

