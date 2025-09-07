"Розцінки" на вихід з ТЦК у Києві: в ЗСУ відреагували на повідомлення про корупцію

Військовослужбовець розповів про "прайс" у столичному ТЦК на дозвіл мобілізуватися через рекрутинговий центр чи "піти додому". Повідомлення про хабарництво прокоментували в Сухопутних військах ЗСУ.

Пресслужба Сухопутних військ Збройних сил України опублікувала повідомлення на сторінці у Facebook з проханням до автора допису про корупцію в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки детально розповісти про інцидент через офіційні канали зворотного зв'язку. В Сухопутних військах пояснили, що підставою для розслідування може бути тільки офіційне звернення.

Військового, який повідомив про хабарництво в ТЦК, закликали надати інформацію про дату, місце та причетних до інциденту осіб і запевнили, що це дозволить оперативно перевірити факти та вжити заходів.

В Сухопутних військах також розповіли, що для боротьби з хабарництвом проводять регулярні внутрішні перевірки, впроваджують цифрові інструменти на кшталт "Оберігу" для мінімізації людського фактора, проводять тренінги для військовослужбовців ТЦК з етики та антикорупційної поведінки, розвивають рекрутинг та запускають гарячі лінії для оперативного реагування на випадки корупції. Усі виявлені факти хабарництва, за словами пресслужби відомства, передають Національній поліції, Службі безпеки України, Державному бюро розслідувань і Національному агентству з питань запобігання корупції.

"Причетні до корупції військовослужбовці чи працівники ТЦК негайно звільняються. Інформація про виявлені факти корупційних дій оприлюднюється, щоб відновити довіру суспільства", — написали представники Сухопутних військ.

Реакція Сухопутних військ на допис про корупцію в ТЦК Фото: скриншот В Сухопутних військах розповіли, як борються з хабарництвом в ТЦК Фото: скриншот

Хабарництво в ТЦК: командир ЗСУ опублікував "прайс"

Командир розвідувального взводу 28 бригади ЗСУ з ніком Ротан Кримський 7 вересня поскаржився в соцмережах, що у його знайомого військовозобов'язаного співробітники ТЦК у Києві нібито вимагали 8 тисяч доларів за дозвіл мобілізуватися через рекрутинговий центр бригади, а також пропонували відпустити додому за 30 тисяч доларів, але без гарантій що наступного дня його не "спіймають" знову.

Нагадаємо, речник Міноборони Орест Дрималовський 6 вересня пояснював, що забороняється працівникам ТЦК при використанні бодікамер. За його словами, співробітники територіальних центрів під час "рейдів" мають вести відеофіксацію безперервно та попереджати про це на початку розмови з військовозобов'язаними.