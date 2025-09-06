Що забороняється працівникам ТЦК при використанні бодікамер: у Міноборони розповіли (відео)

Від 1 вересня військовослужбовці територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки, які працюють у групах оповіщення населення, повинні використовувати нагрудні відеокамери.

Під час "рейдів" працівники ТЦК та СП здійснюватимуть безперервну відеофіксацію і мають попереджати про це ще на початку розмови, повідомив речник Міноборони Орест Дрималовський.

Учасникам групи оповіщення, нагадав він, суворо заборонено видаляти записи, змінювати їх, вимикати камеру, перешкоджати фіксації або передавати відео стороннім особам.

Відеоматеріали зберігатимуться на централізованому захищеному сервері, який адмініструватиме військова служба правопорядку.

Використання бодікамер сприятиме дисциплінуванню всіх учасників процесу, як представників ТЦК та СП, так і громадян, зазначив речник оборонного відомства. У разі виникнення конфліктів чи провокацій записи, наголосив Орест Дрималовський, стануть об'єктивним джерелом інформації.

