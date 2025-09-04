Шмигаля зупинили ТЦК: що сталося з міністром оборони на Запоріжжі (відео)

Під час робочої поїздки в Запорізьку область міністра оборони України Дениса Шмигаля зупинила група оповіщення територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За словами міністра, представники ТЦК діяли спільно з Національною поліцією. Усі співробітники були забезпечені бодікамерами та проводили відеофіксацію заходів.

"Нагадую, що з 1 вересня всі працівники мають бути оснащені бодікамерами. За порушення правил відеофіксації передбачена дисциплінарна відповідальність. Таке нововведення покликане посилити захист прав обох сторін", – зазначив Денис Шмигаль.

Міністр також поспілкувався з працівниками ТЦК та дізнався про їхню роботу в умовах постійної загрози з боку російських військ.

"Всі працівники ТЦК та СП — наші ветерани, які безпосередньо брали участь у бойових діях із захисту України. Більшість із них отримали поранення", – додав він.

