Задля прозорої мобілізації: представники ТЦК та СП працюватимуть з бодікамерами

З 1 вересня представники ТЦК та СП, які працюють в групах оповіщення, використовують бодікамери. Таким чином має бути забезпечено максимальну прозорість і законність мобілізації.

Використання нагрудних бодікамер представниками ТЦК та СП стало обов’язковим, повідомляє Міністерство оборони України. Також оборонне відомство розпочало розбудову спеціальної ІТ-системи, яка централізує процес відеофіксації і унеможливить зловживання.

Як пояснили в Міноборони, за правилами відеофіксації представник ТЦК та СП має повідомити, що ведеться запис, причому запис триватиме від початку до завершення заходів оповіщення безперервно (за винятком потрапляння в кадр військових об’єктів та особистих потреб військовослужбовця).

Відеореєстратор буде закріплений на форменому одязі військовослужбовця. Записи мають зберігатися 30 днів на захищеному сервері. Адмініструвати сервер буде Військова служба правопорядку ЗСУ.

Вимикати камеру, змінювати або видаляти записи буде суворо заборонено. Також заборонено передавати ці записи стороннім особам.

Термін зберігання записів на сервері ВСП ЗСУ може бути збільшено у разі:

використання записів у кримінальних провадженнях або у справах про адміністративні правопорушення як джерел доказів;

під час розгляду скарг на дії чи бездіятцльність уповноважених представників під час здійснення їхніх повноважень;

під час надання інформації на адвокатський запит або запит правоохоронного органу;

фіксації надзвичайних подій за участю особового складу ТЦК та СП;

інших подій, якщо вони можуть бути використані в процесі службової діяльності ТЦК та СП, під час проведення службових розслідувань.

Нагадаємо, що відеофіксація ТЦК набрала чинності з 1 вересня. Міністерство оборони України запровадило обов'язкову відеофіксацію ТЦК для всіх своїх працівників, які взаємодіють з громадянами.

Раніше у ЗСУ відзвітували за роботу ТЦК в останній місяць літа. Як з’ясувалося, переважна більшість повідомлень про неправомірну діяльність співробітників ТЦК і СП виявилася неправдивою або маніпулятивною.