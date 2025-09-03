Для прозрачной мобилизации: представители ТЦК и СП будут работать с боди-камерами

С 1 сентября представители ТЦК и СП, которые работают в группах оповещения, используют боди-камеры. Таким образом должна быть обеспечена максимальная прозрачность и законность мобилизации.

Использование нагрудных боди-камер представителями ТЦК и СП стало обязательным, сообщает Министерство обороны Украины. Также оборонное ведомство начало развитие специальной ИТ-системы, которая централизует процесс видеофиксации и сделает невозможным злоупотребления.

Как пояснили в Минобороны, по правилам видеофиксации представитель ТЦК и СП должен сообщить, что ведется запись, причем запись будет продолжаться от начала до завершения мероприятий оповещения непрерывно (за исключением попадания в кадр военных объектов и личных потребностей военнослужащего).

Видеорегистратор будет закреплен на форменной одежде военнослужащего. Записи должны храниться 30 дней на защищенном сервере. Администрировать сервер будет Военная служба правопорядка ВСУ.

Выключать камеру, изменять или удалять записи будет строго запрещено. Также запрещено передавать эти записи посторонним лицам.

Срок хранения записей на сервере ВСП ВСУ может быть увеличен в случае:

использования записей в уголовных производствах или по делам об административных правонарушениях в качестве источников доказательств;

при рассмотрении жалоб на действия или бездействие уполномоченных представителей при осуществлении их полномочий;

при предоставлении информации на адвокатский запрос или запрос правоохранительного органа;

фиксации чрезвычайных событий с участием личного состава ТЦК и СП;

других событий, если они могут быть использованы в процессе служебной деятельности ТЦК и СП, при проведении служебных расследований.

Напомним, что видеофиксация ТЦК вступила в силу с 1 сентября. Министерство обороны Украины ввело обязательную видеофиксацию ТЦК для всех своих работников, которые взаимодействуют с гражданами.

Ранее в ВСУ отчитались за работу ТЦК в последний месяц лета. Как выяснилось, подавляющее большинство сообщений о неправомерной деятельности сотрудников ТЦК и СП оказалась ложной или манипулятивной.