Видеофиксация ТЦК вступила в силу: как изменится мобилизация с 1 сентября

С 1 сентября работники ТЦК и СП обязаны носить бодикамеры и вести непрерывную запись во время проверки документов ТЦК и вручения повесток. Новый приказ о видеофиксации Министерства обороны подробно регулирует, как именно военнослужащие ТЦК и СП должны снимать на видео все свои действия, чтобы гарантировать прозрачность и защитить права всех сторон.

Министерство обороны Украины ввело обязательную видеофиксацию ТЦК для всех своих работников, которые взаимодействуют с гражданами. Соответствующий новый приказ Минобороны № 532 от 6 августа вступил в силу, окончательно закрепив правила работы, сообщает пресс-служба ведомства.

Видеофиксация ТЦК: как будут работать боди-камеры для ТЦК

Непрерывная запись: проверка документов ТЦК и вручение повесток фиксируется от начала до конца работы группы. Исключения — риск попадания в кадр секретных объектов или личные потребности работника.

Информирование

Работник ТЦК обязан уведомить человека о том, что его снимают на видео.

Видеофиксация ТЦК — жесткие запреты для военных

Работникам строго запрещено:

удалять или редактировать записи;

выключать камеру по требованию посторонних лиц;

препятствовать съемке или передавать видео неавторизованным лицам.

Хранение данных

Все записи с боди-камер для ТЦК хранятся на защищенном сервере в течение 30 дней. В случае расследования жалоб или уголовных производств этот срок может быть продлен.

Ответственность

Нарушение закона о бодикамерах ТЦК влечет за собой дисциплинарную ответственность — от выговора до увольнения, а материалы могут быть переданы правоохранителям.

Видеофиксация ТЦК: какая масштабная IТ-система будет защищать данные

Для управления этими массивами видеоданных Министерство обороны уже начало развитие специальной информационно-телекоммуникационной системы (ИКС).

Ее создание предусматривает закупку унифицированных устройств, создание мощного централизованного хранилища с высоким уровнем защиты данных и использование программного обеспечения для быстрого анализа записей.

Теперь после завершения работы групп оповещения записи с карт памяти будут автоматически загружаться на этот централизованный защищенный сервер.

Администратором ИКС станет Военная служба правопорядка ВСУ. Это нивелирует риски несанкционированного доступа к записям и вмешательства в работу системы.

