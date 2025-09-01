Відеофіксація ТЦК набрала чинності: як зміниться мобілізація з 1 вересня
З 1 вересня працівники ТЦК та СП зобов'язані носити бодікамери та вести безперервний запис під час перевірки документів ТЦК і вручення повісток. Новий наказ про відеофіксацію Міністерства оборони детально регулює, як саме військовослужбовці ТЦК та СП повинні знімати на відео всі свої дії, щоб гарантувати прозорість і захистити права всіх сторін.
Міністерство оборони України запровадило обов'язкову відеофіксацію ТЦК для всіх своїх працівників, які взаємодіють з громадянами. Відповідний новий наказ Міноборони № 532 від 6 серпня набрав чинності, остаточно закріпивши правила роботи, повідомляє пресслужба відомства.
Відеофіксація ТЦК: як працюватимуть боді-камери для ТЦК
Безперервний запис: перевірка документів ТЦК та вручення повісток фіксується від початку до кінця роботи групи. Винятки — ризик потрапляння у кадр секретних об'єктів або особисті потреби працівника.
Інформування
Працівник ТЦК зобов'язаний повідомити людину про те, що його знімають на відео.
Відеофіксація ТЦК — жорсткі заборони для військових
Працівникам суворо заборонено:
- видаляти або редагувати записи;
- вимикати камеру на вимогу сторонніх осіб;
- перешкоджати зйомці чи передавати відео неавторизованим особам.
Зберігання даних
Всі записи з боді-камер для ТЦК зберігаються на захищеному сервері протягом 30 днів. У разі розслідування скарг або кримінальних проваджень цей термін може бути продовжений.
Відповідальність
Порушення закону про бодікамери ТЦК тягне за собою дисциплінарну відповідальність — від догани до звільнення, а матеріали можуть бути передані правоохоронцям.
Відеофіксація ТЦК — яка масштабна IТ-система захищатиме дані
Для управління цими масивами відеоданих Міністерство оборони вже розпочало розбудову спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи (ІКС).
Її створення передбачає закупівлю уніфікованих пристроїв, створення потужного централізованого сховища з високим рівнем захисту даних та використання програмного забезпечення для швидкого аналізу записів.
Відтепер після завершення роботи груп оповіщення записи з карт пам’яті автоматично завантажуватимуться на цей централізований захищений сервер.
Адміністратором ІКС стане Військова служба правопорядку ЗСУ. Це нівелюватиме ризики несанкціонованого доступу до записів та втручання в роботу системи.
