Відеофіксація ТЦК набрала чинності: як зміниться мобілізація з 1 вересня

З 1 вересня працівники ТЦК та СП зобов'язані носити бодікамери та вести безперервний запис під час перевірки документів ТЦК і вручення повісток. Новий наказ про відеофіксацію Міністерства оборони детально регулює, як саме військовослужбовці ТЦК та СП повинні знімати на відео всі свої дії, щоб гарантувати прозорість і захистити права всіх сторін.

Міністерство оборони України запровадило обов'язкову відеофіксацію ТЦК для всіх своїх працівників, які взаємодіють з громадянами. Відповідний новий наказ Міноборони № 532 від 6 серпня набрав чинності, остаточно закріпивши правила роботи, повідомляє пресслужба відомства.

Відеофіксація ТЦК: як працюватимуть боді-камери для ТЦК

Безперервний запис: перевірка документів ТЦК та вручення повісток фіксується від початку до кінця роботи групи. Винятки — ризик потрапляння у кадр секретних об'єктів або особисті потреби працівника.

Інформування

Працівник ТЦК зобов'язаний повідомити людину про те, що його знімають на відео.

Відеофіксація ТЦК — жорсткі заборони для військових

Працівникам суворо заборонено:

видаляти або редагувати записи;

вимикати камеру на вимогу сторонніх осіб;

перешкоджати зйомці чи передавати відео неавторизованим особам.

Зберігання даних

Всі записи з боді-камер для ТЦК зберігаються на захищеному сервері протягом 30 днів. У разі розслідування скарг або кримінальних проваджень цей термін може бути продовжений.

Відповідальність

Порушення закону про бодікамери ТЦК тягне за собою дисциплінарну відповідальність — від догани до звільнення, а матеріали можуть бути передані правоохоронцям.

Відеофіксація ТЦК — яка масштабна IТ-система захищатиме дані

Для управління цими масивами відеоданих Міністерство оборони вже розпочало розбудову спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи (ІКС).

Її створення передбачає закупівлю уніфікованих пристроїв, створення потужного централізованого сховища з високим рівнем захисту даних та використання програмного забезпечення для швидкого аналізу записів.

Відтепер після завершення роботи груп оповіщення записи з карт пам’яті автоматично завантажуватимуться на цей централізований захищений сервер.

Адміністратором ІКС стане Військова служба правопорядку ЗСУ. Це нівелюватиме ризики несанкціонованого доступу до записів та втручання в роботу системи.

Нагадаємо, громадяни України, які отримали повістку під час мобілізації, зобов'язані з'явитися до ТЦК у зазначений час і дату.