Шмыгаля остановили ТЦК: что произошло с министром обороны на Запорожье (видео)

Во время рабочей поездки в Запорожскую область министра обороны Украины Дениса Шмыгаля остановила группа оповещения территориального центра комплектования и социальной поддержки.

По словам министра, представители ТЦК действовали совместно с Национальной полицией. Все сотрудники были обеспечены бодикамерами и проводили видеофиксацию мероприятий.

"Напоминаю, что с 1 сентября все работники должны быть оснащены бодикамерами. За нарушение правил видеофиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность. Такое нововведение призвано усилить защиту прав обеих сторон", — отметил Денис Шмыгаль.

Министр также пообщался с работниками ТЦК и узнал об их работе в условиях постоянной угрозы со стороны российских войск.

"Все работники ТЦК и СП — наши ветераны, которые непосредственно участвовали в боевых действиях по защите Украины. Большинство из них получили ранения", — добавил он.

Напомним, Фокус уже писал, что по правилам видеофиксации представитель ТЦК и СП должен сообщить, что ведется запись, причем запись будет продолжаться от начала до завершения мероприятий оповещения непрерывно (за исключением попадания в кадр военных объектов и личных потребностей военнослужащего).

Фокус также сообщал, что ранее в ВСУ отчитались за работу ТЦК в последний месяц лета. Как выяснилось, подавляющее большинство сообщений о неправомерной деятельности сотрудников ТЦК и СП оказалось ложным или манипулятивным.