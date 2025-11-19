Курсанты отказались идти на построение в военной форме: начальник института угрожает выговорами — Стерненко

В Житомирском военном институте курсанты отказались прибывать на построение в военной форме, несмотря на приказ начальника института.

За это начальник института, полковник Андрей Слюсаренко угрожает дать всем "нарушителям" выговоры за "невыполнение приказа и низкую исполнительную дисциплину". На это обратил внимание пользователь сети X с никнеймом"Юнкер", а впоследствии об этом написал и известный волонтер Сергей Стерненко.

Вместо того, чтобы прибывать на построение в военной форме, будущие офицеры пришли в гражданской одежде, чтобы не подвергать себя опасности.

Пользователь "Юнкер" напоминает, что массовые собрания военных запрещены, в соответствии с приказом Генштаба о рассредоточении и маскировке личного состава.

"Думаю, самое время начинать красить траву. Не следует отбрасывать эту важную традицию. Мы до сих пор не победили Россию, потому что трава была ненакрашенная", — шутит Сергей Стерненко.

пост волонтера Сергея Стерненко о ситуации с Андреем Слюсаренко Фото: скриншот

Издание"Житомир. info" обратилось к Слюсаренко за комментарием. Тот заявил, что никакого построения не было.

"Никакого построения не было, вопрос касался военной формы, ведь курсанты военного института должны быть в военной форме. Тем более, что это курсанты 4 курса, выпускники, которые должны готовить свое снаряжение, военную форму одежды к выполнению в дальнейшем задач на первичных офицерских должностях в воинских частях. Построение вообще запрещены, была задача привести военную форму одежды в порядок и одеть. Я также собираюсь сегодня встретиться с курсантами и проговорить эту ситуацию, чтобы в дальнейшем не было таких недоразумений", — заявил Андрей Слюсаренко.

Напомним, что 2 марта 2025-го года нардеп Марьяна Безуглая сообщила о том, что россияне попали ракетами "Искандер-М" по полигону рядом с селом Черкасским Днепропетровской области. Погибли десятки людей.

Впоследствии один из военных рассказал журналистам, что на полигоне не было укрытий и во время тренировок не реагировали на тревоги.

Также в ноябре ГБР сообщило о подозрении командиру одного из батальонов, который несмотря на запрет Генштаба собрал построение для проведения торжеств на Днепропетровщине 1 ноября.