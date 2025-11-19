Курсанти відмовилися йти на шикування у військовій формі: начальник інституту погрожує доганами — Стерненко

У Житомирському військовому інституті курсанти відмовилися прибувати на шикування у військовій формі, попри наказа начальника інституту.

За це начальник інституту, полковник Андрій Слюсаренко погрожує дати всім "порушникам" догани за "невиконання наказу та низьку виконавчу дисципліну". На це звернув увагу користувач мережі X з нікнеймом "Юнкер", а згодом про це написав і відомий волонтер Сергій Стерненко.

Замість того, щоб прибувати на шикування у військовій формі, майбутні офіцери прийшли в цивільному одязі, щоб не наражати себе на небезпеку.

Користувач "Юнкер" нагадує, що масові зібранні військових заборонені, відповідно до наказу Генштабу про розосередження та маскування особового складу.

"Думаю, саме час починати фарбувати траву. Не слід відкидати цю важливу традицію. Ми досі не перемогли Росію, бо трава була ненафарбована", — жартує Сергій Стерненко.

пост волонтера Сергія Стерненка про ситуацію з Андрієм Слюсаренком Фото: скриншот

Видання "Житомир. info" звернулося до Слюсаренка за коментарем. Той заявив, що ніякого шикування не було.

"Ніякого шикування не було, питання стосувалося військової форми, адже курсанти військового інституту мають бути у військовій формі. Тим більше, що це курсанти 4 курсу, випускники, які мають готувати своє спорядження, військову форму одягу до виконання в подальшому завдань на первинних офіцерських посадах у військових частинах. Шикування взагалі заборонені, було завдання привести військову форму одягу в порядок і одягнути. Я також збираюся сьогодні зустрітися з курсантами і проговорити цю ситуацію, щоб у подальшому не було таких непорозумінь", — заявив Андрій Слюсаренко.

Нагадаємо, що 2 березня 2025-го року нардеп Мар'яна Безугла повідомила про те, що росіяни поцілили ракетами "Іскандер-М" по полігону поруч з селом Черкаським Дніпропетровської області. Загинули десятки людей.

Згодом один з військових розповів журналістам, що на полігоні не було укриттів і під час тренувань не реагували на тривоги.

Також у листопаді ДБР повідомило про підозру командиру одного з батальйонів, який попри заборону Генштабу зібрав шикування для проведення урочистостей на Дніпропетровщині 1 листопада.